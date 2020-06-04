Шанс загинути в аварії у мотоциклістів у 20 разів вищий, ніж у автомобілістів, що спонукало Bosch розробити нову цифрову систему підключення екстрених викликів для байкерів.

Нова розробка Bosch отримала назву Help Connect і скоро буде доступна у ряді європейських країн. Харальд Крегер з адміністрації Bosch назвав нову систему “цифровим ангелом-охоронцем”.

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Система використовує інтелектуальний алгоритм на основі данних від інерційного датчику мотоцикла. Він збирає інформацію з контролю стійкості мотоцикла, вимірює прискорення, кутову швидкість, поточне положення та кут нахилу 100 разів на секунду і може виявити, коли трапиться ДТП або якщо байк перекинувся, під час паркування.

Після обробки данних система може передавати інформацію про місце аварії та водія, через додаток для смартфонів, до сервісного центру Bosch, а звідти – до служб екстреної допомоги. Інші люди також можуть дізнатись про аварію за запитом, і фірма стверджує, що ця технологія може скоротити час, як правило, необхідний для прибуття на місце події екстренних служб

До запуску Help Connect, Bosch здійснив 18 аварійних тестів, в яких проаналізував специфіку аварії в різних сценаріях, підтвердивши функціональність цієї системи.

Фото: Bosch Help Connect / Bosch

Спочатку послуга екстреного виклику буде доступна для клієнтів у Німеччині, але користувачі зможуть спілкуватися з сервісним центром Bosch німецькою чи англійською мовами з інших європейських країн, включаючи Великобританію, Францію, Італію, Австрію, Бельгію, Ірландію, Люксембург, Іспанію, Швейцарію та Нідерланди.

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