Шанс погибнуть в аварии у мотоциклистов в 20 раз выше, чем у автомобилистов, что побудило Bosch разработать новую цифровую систему подключения экстренных вызовов для байкеров.

Новая разработка Bosch получила название Help Connect и скоро будет доступна в ряде европейских стран. Харальд Крегер из администрации Bosch назвал новую систему "цифровым ангелом-хранителем".

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Система использует интеллектуальный алгоритм на основе данных от инерционного датчика мотоцикла. Он собирает информацию по контролю устойчивости мотоцикла, измеряет ускорение, угловую скорость, текущее положение и угол наклона 100 раз в секунду и может обнаружить, когда случится ДТП или если байк перевернулся, во время парковки.

После обработки данных система может передавать информацию о месте аварии и водителе, через приложение для смартфонов, в сервисный центр Bosch, а оттуда – к службам экстренной помощи. Другие люди также могут узнать об аварии по запросу, и фирма утверждает, что эта технология может сократить время, как правило, необходимое для прибытия на место происшествия экстренных служб

До запуска Help Connect, Bosch совершил 18 аварийных тестов, в которых проанализировал специфику аварии в различных сценариях, подтвердив функциональность этой системы.

Фото: Bosch Help Connect / Bosch

Сначала услуга экстренного вызова будет доступна для клиентов в Германии, но пользователи смогут общаться с сервисным центром Bosch на немецком или английском языках из других европейских стран, включая Великобританию, Францию, Италию, Австрию, Бельгию, Ирландию, Люксембург, Испанию, Швейцарию и Нидерланды.

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