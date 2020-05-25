Байки Triumph Scrambler 1200 Bond Edition будут выпущены ограниченной серией из 250 единиц.

Особые мотоциклы Triumph выполнены в ретро стиле на базе Scrambler 1200 и повторяют внешний вид байка Джеймса Бонда из 25-го фильма бондианы “Не время умирать".

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Выполненный в черном цвете байк имеет несколько отметок 007, которые будут напоминать окружающим, что прямо сейчас вы можете быть на тайном задании.

Агрессивный вид байка подкреплен соответствующими компонентами – карбоновыми тормозами Brembo, регулируемыми амортизаторами Öhlins, громким выхлопом от Arrow и мощным мотором Bonneville с водяным охлаждением. 1200-кубовый агрегат производит 90 лошадиных сил мощности, которых Scrambler хватает для того, чтобы лихо бежать от преследователей на Range Rover, судя по кино.

Фото: Triumph Scrambler 1200 Bond Edition / Triumph

Каждый из 250 экземпляров Triumph Scrambler 1200 Bond Edition оценен в 18 500 фунтов, что на 5000 фунтов дороже обычного Scrambler, но все же дешевле любого автомобиля Aston Martin.

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