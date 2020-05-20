В основе этого кастом-байка от Untitled Motorcycles лежит серийный электромотоцикл Zero SR/F, причем эксклюзив был создан по заказу самой компании Zero.

Zero SR/F ускоряется с нуля до 200 км/ч без всякой смены передачи, а ускорение очень похоже на пилотирование реактивного самолета. Именно это стало вдохновением для проекта UMC 063 Zero XP.

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Оригинальный Zero SR/F является флагманом американского производителя электромотоциклов. 220-килограммовый байк оснащен 110-сильным электромотором, генерирующим 190 ньютонметров крутящего момента. Максимальная скорость байка – 193 км/час. Аккумулятор емкостью в 14,4 кВт*ч обеспечивает Zero SR/F запас хода 260 км, а с дополнительным модулем Power Tank этот показатель можно увеличить до 320 км. В США такой мотоцикл стоит 19-21 тысячу долларов в зависимости от версии.

Фото: UMC 063 Zero XP / Untitled Motorcycles

Для Untitled Motorcycles этот проект стал 34-м в портфолио и первым байком, что действительно привлекает внимание своим видом.

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