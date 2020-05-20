В основі цього кастом-байка від Untitled Motorcycles лежить серійний електромотоцикл Zero SR/F, причому ексклюзив був створений на замовлення самої компанії Zero.

Zero SR/F прискорюється від нуля до 200 км/год без жодної зміни передачі, а прискорення дуже схоже на пілотування реактивного літака. Саме це стало натхненням для проекту UMC 063 Zero XP.

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Оригінальний Zero SR/F є флагманом американського виробника електромотоциклів. 220-кілограмовий байк оснащений 110-сильним електромотором, що генерує 190 ньютонметрів крутного моменту. Максимальна швидкість байка – 193 км/год. Акумулятор ємністю в 14,4 кВт*год забезпечує Zero SR/F запас ходу 260 км, а з додатковим модулем Power Tank цей показник можна збільшити до 320 км. У США такий мотоцикл коштує 19-21 тисячу доларів, залежно від версії.

Фото: UMC 063 Zero XP / Untitled Motorcycles

Для Untitled Motorcycles цей проект став 34-м у портфоліо і першим байком, що справді привертає увагу своїм виглядом.

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