Байки Triumph Scrambler 1200 Bond Edition будуть випущені обмеженою серією з 250 одиниць.

Особливі мотоцикли Triumph виконані в ретро стилі на базі Scrambler 1200 і повторюють зовнішній вигляд байка Джеймса Бонда з 25-ї фільму бондіани “Чи не час помирати”.

Також цікаво: Керування Aston Martin можуть передати босу AMG

Виконаний в чорному кольорі байк має кілька позначок 007, які нагадуватимуть оточуючим, що просто зараз ви можете бути на таємному завданні.

Агресивний вигляд байка підкріплений відповідними компонентами – карбоновими гальмами Brembo, регульованими амортизаторами Öhlins, гучним вихлопом від Arrow та потужним мотором Bonneville з водяним охолодженням. 1200-кубовий агрегат продукує 90 кінських сил потужності, котрих Scrambler вистачає для того, щоб хвацько втікати від переслідувачів на Range Rover, судячи з кіно.

Фото: Triumph Scrambler 1200 Bond Edition / Triumph

Кожен з 250 примірників Triumph Scrambler 1200 Bond Edition оцінений у 18 500 фунтів, що на 5 тисяч фунтів дорожче звичайного Scrambler, але все ж дешевше за будь-який автомобіль Aston Martin.

Також цікаво: Електричний стрітфайтер UMC 063 Zero XP виглядає прибульцем з майбтнього