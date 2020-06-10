Дизайн-студия Mightyseed создала концепт электрического мопеда с классическим видом и новыми технологиями.

Vespa 98 – современный электрический скутер с элегантными классическими формами, воспроизводящими линии двухколесника 1940-50-х годов.

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“Мы считаем, что компания, которая занимается промышленным дизайном, просто обязана оглядываться на историю, чтобы получить представление о будущем”, – сказано в сопроводительном тексте к проекту. Современная интерпретация MightySeed Vespa 98 имеет кучу современных технологий. “Электрическая концепция Vespa 98 – это перевоплощение оригинального дизайна. Концепция гораздо больше напоминает современное воплощение с гладкими плавными формами и оптимизированными функциями. Короче говоря, это похоже на современный скутер с ретро чувством”.

Концепция предусматривает, что скутер приводится в движение с помощью мотор-колеса, которое питается от литий-ионного аккумулятора на 30 ампер-часов. В руль интегрирован цифровой дисплей, ходовые огни, поворотники и датчики LiDAR, которые заменяют зеркала заднего вида.

Скутер одноместный, но под крошечным сиденьем расположен вместительный багажный отсек, что делает его идеальным для длительных поездок.

Фото: концепт электрического скутера Vespa 98 / Mightyseed Designs

В настоящее время Vespa 98 – только концепция, и даже не слишком подробная. MighySeed не говорит, была ли идея продиктована внешним фактором, например, желанием строить и продавать ее. Это означает, что мы можем только смотреть на фотографии и представлять, как замечательно этот скутер (видимо) будет выглядеть и ощущаться в пути.

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