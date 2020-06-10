Существует очень распространенное мнение, что для езды на мотоцикле, мопеде или скутере обязательно нужны "права" и "техпаспорт". Но это утверждение не всегда верно.

На самом деле в некоторых случаях можно обойтись без привычных "прав", "техпаспорта" и страхового полиса. Но это касается, прежде всего, спортивной техники, которая не предназначена для дорог общего пользования.

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Для того чтобы кататься на кроссовом мотоцикле по лесам, полям и спецучасткам его не обязательно регистрировать в сервисных центрах МВД. Тоже самое касается мотоциклов, которые используются на закрытых треках (например, автодрома "Чайка" или "Феофания"). Словом, "права" и "техпаспорт" нужны только при использовании техники на дорогах общего пользования.

Здесь стоит отметить, что техника которая не используется на дорогах общего пользования, обычно, регистрируется в автомотоклубе, федерации, или другой спортивной организации. Оформляются так называемые "спортивные документы". Нужно это для того, чтобы при перевозке таких мотоциклов (скажем на прицепе или в кузове грузового авто) не возникало лишних хлопот с полицией.

Спортивный “техпаспорт”

Немножко сложнее ситуация со скутерами и мопедами (до 50 куб см). До 2010 года использовать мопеды и скутеры можно было без "прав" и "техпаспорта". Сейчас, даже при наличии удостоверения водителя с открытой категорией "А" нового образца, ездить на мопеде по дорогам общего пользования нельзя. Нужно открыть отдельную категорию "А1". Однако если права старые (где нет разграничения на "А" и "А1") с открытой мотоциклетной категорией – на скутере ездить можно.

“Талон” на мопед или скутер

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Но с регистрацией мопедов и скутеров остались некоторые пробелы. Технику, которая выпущена до 2010 года можно зарегистрировать например, по "талону" (их использовали до 2010 года). Такой документ подтверждает право собственности на мопед или скутер. Более того, зарегистрировать мопед выпущенный до 2010 года можно без каких-либо документов (при условии что он не в розыске). Подробная инструкция доступна по этой ссылке. Но на самом деле очень много скутеров ездят без регистрации, используя только "талон".

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Штраф за езду "без прав" соответствующей категории составляет 510 грн. За езду на мотоцикле без регистрации и номерного знака – 170 грн. Но если на мотоцикл нет никаких документов, полицейские могут забрать его на штрафплощадку. Если есть "спортивные документы" или "талон", то штрафплощадки можно избежать, но штраф все равно грозит.

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