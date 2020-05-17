Автомобиль для развлечений на бездорожье - багги - можно создать самостоятельно. Правда, для этого понадобится мастерская, запчасти, материалы и очень много свободного времени.

Самодельные автомобили для бездорожья, так называемые багги, в подавляющем большинстве случаев создают для развлечения. На них катаются по лесам, горам и полям. Иногда используют на охоте. Конечно, есть варианты, созданные для соревнований, но сейчас речь не о них.

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Из чего делать

Несмотря на то, что главной деталью любого багги является рама, начинать в большинстве случаев стоит с двигателя и трансмиссии. Обычно для создания багги используют недорогие силовые агрегаты. Чаще всего это двигатели и коробки передач от советской техники. Но нынешняя ситуация внесла свои коррективы. Окончание эры "евроблях" привело к появлению огромного количества разборок, на которых за небольшую сумму можно купить силовой агрегат на любой вкус.

Нерастаможенные авто часто становятся донорами для создания багги

Кроме того, в продаже до сих пор есть значительное количество нерастаможенных автомобилей, которые могут послужить хорошим донором для багги. Можно найти варианты с полноприводной трансмиссией. Бывают даже едва не идеальные сочетания дизеля, полного привода и автомата. Покупка подобного донора – хороший вариант, ведь распродав ненужные для построения багги запчасти (например кузовные), можно полностью окупить приобретение донора и даже немного заработать. Правда, этот процесс растягивается на несколько месяцев или даже лет.

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Рама

Силовой каракас, как правило, делают из труб. Детальных чертежей в Сети очень много. Существуют варианты под любую компоновку, назначение и нагрузку. Для создания каркаса надо иметь целую мастерскую и большой опыт сварочных работ. То же касается и подвески, ведь рычаги тоже придется изготовить самостоятельно или под заказ.

Раму для багги чаще всего изготавливают самостоятельно из металлических труб

Подвеска и колеса

В доступных самодельных багги чаще всего используют амортизаторы и пружины от донора, но всегда предусматривают возможность регулировок. Привода, ступицы и тормозную систему также желательно использовать стандартные. Это поможет не только сэкономить на построении конструкции, но и значительно упростит дальнейшее обслуживание.

Рычаг подвески – также самодельная деталь

Рулевое управление также обычно используют стандартное – с машины-донора. То же касается сайлентблоков, шаровых опор и других деталей, подверженных естественному износу.

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Шины в бюджетных вариантах часто используют от сельскохозяйственной техники. Для развлечений такого варианта, как правило, вполне достаточно, поэтому ковать дорогие специальные колеса для быстрых вездеходов не обязательно. Можно пользоваться и обычными автомобильными колесами.

Двигатель и трансмиссия

Конечно, условия работы силового агрегата и трансмиссии багги сильно отличаются от таковых в обычном автомобиле. Поэтому двигатели часто тюнингуют с целью увеличения крутящего момента и достижения максимальных значений мощности.

Двигатели для багги часто форсируют

Трансмиссия также всегда подвергается модификациям, самая простая из которых "заварка дифференциала" и изменение передаточных чисел на более "тяговые". Впрочем, для минимального фана хватит и простой "заварки".

Бак, выхлоп, освещение

Баки для багги обычно делают небольшого объема, ведь больше нескольких часов подряд кататься на таком автомобиле очень непросто. Выхлопные системы чаще всего используют от донора, а иногда и вообще делают "прямоток". Для освещения лучше всего подходят светодиодные прожекторы, которых устанавливают несколько.

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Где ездить и как регистрировать

На самодельном багги можно ездить везде, кроме дорог общего пользования. По ним багги можно перевозить на прицепе. Чтобы не иметь проблем с полицией, при перевозке багги его лучше зарегистрировать как спортивное снаряжение в автомотоклубе, спортивном клубе или другой подобной организации.

Также при перевозке багги на прицепе по дорогам общего пользования не лишним будет иметь при себе чеки на все детали, которые покупались в магазинах и были использованы для создания багги. Товарные чеки на трубы, обшивку, диодные прожекторы, шины, краску и другие запчасти могут быть использованы как подтверждение факта законности владения самодельным багги.

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