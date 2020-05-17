Автомобіль для розваг на бездоріжжі - баггі - можна створити самостійно. Щоправда, для цього знадобиться майстерня, запчастини, матеріали і дуже багато вільного часу.

Саморобні автомобілі для бездоріжжя, так звані баггі, у переважній більшості випадків створюють для розваги. На них катаються по лісам, горам та полям. Іноді використовують на полюванні. Звісно, є варіанти створені для змагань, але зараз мова не про них.

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З чого робити

Не дивлячись на те, що головною деталлю будь-якого баггі є рама, починати у більшості випадків, варто з двигуна та трансмісії. Зазвичай для створення баггі використовують недорогі силові агрегати. Найчастіше це двигуни та коробки передач від радянської техніки. Але теперішня ситуація внесла свої корективи. Закінчення ери "евроблях" призвело до появи величезної кількості розборок, на яких за невелику суму можна купити силовий агрегат на будь-який смак.

Нерозмитнені авто часто стають донорами для створення баггі

Крім того, у продажу досі є значна кількість нерозмитнених автомобілів, які можуть послужити гарним донором для баггі. Можна знайти варіанти з повнопривідною трансмісією. Трапляються навіть ледь не ідеальні поєднання дизеля, повного приводу та автомата. Купівля подібного донору – гарний варіант, адже розпродавши непотрібні для побудови баггі запчастини (наприклад кузовні), можна повністю окупити придбання донора і навіть трохи заробити. Щоправда, цей процес розтягується на кілька місяців або навіть років.

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Рама

Силовий каракас, як правило, роблять з труб. Детальних креслень в Мережі дуже багато. Існують варіанти під будь-яку компоновку, призначення та навантаження. Для створення каркасу треба мати цілу майстерню та неабиякий досвід зварювальних робіт. Те саме стосується і підвіски, адже важілі також доведеться виготовити самостійно або під замовлення.

Раму для баггі найчастіше виготовляють самостійно з металевих труб

Підвіска та колеса

У доступних саморобних баггі найчастіше використовують амортизатори та пружини від донора, але завжди передбачають можливість регулювань. Привода, маточини та гальмівну систему також бажано використовувати стандартні. Це допоможе не тільки зекономити на побудові конструкції, але й значно спростить подальше обслуговування.

Важіль підвіски – також саморобна деталь

Рульове керування також зазвичай використовують стандартне – з машини-донора. Те ж стосується сайлетблоків, кульових опор та інших деталей які схильні до природного зносу.

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Шини у бюджетних варіантах часто використовують від сільськогосподарської техніки. Для розваг такого варіанту, зазвичай, цілком достатньо, тож купувати дорогі спеціальні шини для швидких всюдиходів не обов’язково. Можна користуватись і звичайними автомобільними колесами.

Двигун та трансмісія

Звісно, умови роботи силового агрегату та трансмісії баггі сильно відрізняються від таких у звичайному автомобілі. Тому двигуни часто тюнінгують з метою збільшення крутного моменту та досягнення максимальних значень потужності.

Двигуни для баггі часто форсують

Трансмісія також завжди піддається модифікаціям, найпростіша з яких "заварка диференціалу" та зміна передаточних чисел на більш "тягові". Втім, для мінімального фану вистачить і простої "заварки".

Бак, вихлоп, освітлення

Баки для баггі зазвичай роблять невеликого об’єму, адже більше декількох годин поспіль кататись на такому автомобілі дуже непросто. Вихлопні системи найчастіше використовують від донора, а іноді і взагалі роблять "прямоток". Для освітлення найкраще підходять світлодіодні прожектори, яких встановлюють декілька.

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Де їздити та як реєструвати

На саморобному баггі можна їздити усюди, окрім доріг загального користування. По них баггі можна перевозити на причепі. Аби не мати проблем з поліцією, при перевезенні баггі його краще зареєструвати як спортивне спорядження у автомотоклубі, спортивному клубі або іншій подібній організації.

Також при перевозці баггі на причепі дорогами загального користування не зайвим буде мати при собі чеки на усі деталі, які купувались в магазинах і були використані для створення баггі. Товарні чеки на труби, обшивку, діодні прожектори, шини, фарбу та інші запчастини можуть бути використані як підтвердження факту законності володіння саморобним баггі.

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