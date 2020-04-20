"Заведеться чи не заведеться?" – це ще не найголовніше питання для водія, який сідає за кермо машини, що простояла кілька місяців або років. Деякі нюанси розконсервації мають геть сумні наслідки.

Що буде, якщо автомобіль довго стоїть без руху? За великим рахунком, нічого поганого. Але є декілька слабких місць – систем, які можуть постраждати від простою. І не обов’язково це проявиться відразу.

Коли йдеться про забутий на десятки років раритет, не варто намагатися оживити його негайно: потрібна інспекція усіх систем. Власне, певною мірою це стосується і свіжих екземплярів.

Акумулятор. Максимум, скільки . Максимум, скільки батарея зберігатиме енергію для запуску двигуна – це півроку. Тому поки розбираєтесь з іншими системами, АКБ слід поставити на зарядку. І майте на увазі – акумулятори не люблять перебувати в посадженому стані, від цього скорочується їхнє життя. Тому навіть якщо машина завелася, батарея має бути потім заряджена на 100% ємності від стаціонарного джерела.

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Шини. Навіть свіжі шини за півроку можуть втратити до 1 атм. тиску, тобто спустити наполовину. А значить, збираючись на парковку чи в гараж реанімувати надовго покинуту машину, майте при собі ручний (або ножний) шинний насос. Якщо не звернути на це увагу і проїхати на напівспущених колесах кілька кілометрів, шина перегріється, каркас може місцями відслоїтися від гуми, і покришки вийдуть з ладу.

Антифриз . Рівень охолоджувальної рідини в бачку або в радіаторі слід перевірити ще до запуску мотора. Також огляньте за можливості радіатор та трубопроводи системи охолодження на предмет патьоків на них. Рівень антифризу треба буде перевірити вдруге – після того, як двигун попрацює до повного прогріву.

Гідравліка. За кілька місяців – навряд чи, а ось за кілька років простою гідравлічні приводи гальмів та зчеплення можуть втратити герметичність. В меншій мірі це стосується рульового керування з ГУРом. Але в будь якому разі після довгої розлуки з машиною треба перевірити рівні в бачках гідроприводів та відсутність патьоків на трубопроводах і у місцях з’єднань (хоча б на видимих місцях шлангів). Роботу гальм, зчеплення і рульового керування треба перевірити спочатку, не рушаючи з місця.

Оживити забутий надовго сучасний автомобіль простіше, ніж класичне авто віком півстоліття.

Пальне. На немолодому автомобілі бездіяльність може прискорити старіння паливопроводів, особливо бензинових. Тому коли двигун пропрацює десяток хвилин, зверніть увагу, чи не з’явився запах пального. Можливо, пересохлі гумові шланги і ущільнення з’єднань розтріскалися від вібрації і не витримали тиску. Проблема карбюраторних моторів – пересихання клапанів бензонасоса; для оживлення їх треба змочити бензином.

Зчеплення. У машини з механічною трансмісією після тривалої стоянки іноді склеюються диски зчеплення. Тобто зчеплення не розмикається і увімкнути жодну передачу не можливо. Є декілька способів подолати цю проблему. Найдоступніший для недосвідченого водія: на рівному вільному майданчику запустити прогрітий двигун при увімкнений першій передачі, поїхати і потроху прискорюватися і уповільнюватися, натискуючи при тому час від часу педаль зчеплення. Навантаживши таким чином трансмісію, можна сподіватись роз’єднати диски.

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Світлотехніка . В сирому гаражі контакти лампочок у фарах та ліхтарях іноді окислюються, тому перед виїздом треба перевірити роботу всіх світлових приборів.

Гума. Якщо машина зберігалася просто неба, варто обробити всі відкриті гумові деталі спеціальним препаратом – реставратором гуми. Це поверне матеріалу еластичність і продовжить життя деталей. Шин це теж стосується.

Масла в агрегатах. Якщо машина геть стара, довга стоянка може доконати ущільнення її агрегатів. Тому через деякий час після повернення до експлуатації треба перевірити рівні масла в коробці передач та картері ведучого мосту.

Є декілька систем, які погано переносять довгу стоянку: зазвичай це гідравлика, пневматика, електрика.

Насамкінець порадимо провітрити салон і гарненько його просушити, аби звільнити інтер’єр від можливої плісняви, грибків та бактерій, що заводяться у стоячому повітрі за підвищеної вологості. І одна технічна порада: якщо автомобіль, що довго стояв без руху, не заводиться або робить це неохоче, пригадайте, скільки років бензину у його баку. Справа у тому, що навіть за півроку з пального можуть випаруватись легкозаймисті фракції, які впливають на пускові якості двигуна. Таке пальне доведеться або замінити, або щедро розбавити порцією свіжого.

Рекомендация Авто24

Насправді про наслідки довгого простою машини треба думати ще при постановці її на тривалий відпочинок. Адже довговічність деяких систем і вузлів автомобіля розрахована саме для режиму роботи, а не простою. Тому перш ніж залишити машину надовго, треба вжити певних заходів з консервації.

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