Чому так виходить, що іноді машина, що стоїть довго на парковці, зношується більше, ніж та, що постійно їздить? Для цього є реальні причини, але головне те, що деякі фактори старіння можна виключити.
Насправді, ніякого парадоксу тут немає: в механізмах, які постійно працюють, часто відсутні процеси, що викликають старіння і руйнування матеріалів. Наприклад, у внутрішніх порожнинах агрегатів через високу температуру відсутня волога, яка викликає старіння мастил, хімічну корозію пар, що труться, і банальну іржу (наприклад, в карданних шарнірах).
Навіть справні шини можуть втратити тиск за кілька місяців через природний витік повітря – через його дифузію.
Додайте сюди і не настільки "наукові" чинники, наприклад, тривале (через нерухомість машини) опромінення зовнішніх гумових виробів сонячним світлом, точніше, його ультрафіолетової складової. З цієї ж "опери" і елементарний перегрів салону до 70 Сº, коли автомобіль, скажімо, всі три літніх місяці стоїть на відкритому майданчику під сонцем.
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Деякі з підступних чинників власник може посилити, коли ставить машину на тривалу стоянку, не замислюючись про другорядні, здавалося б, дрібниці.
Чого не можна робити, коли залишаєте машину на тривалу стоянку
- Не залишайте машину на термін більше одного-двох місяців під сигналізацією (точніше строк залежить від моделі "сигналки"). Система посадить акумулятор і машина залишиться і без охорони, і без можливості запуску двигуна.
- Не допускайте глибокий розряд АКБ. Якщо машина простоїть без руху більше пів року, краще зняти з неї акумулятор і залишити його або в прохолодному місці типу підвалу. Інший варіант – віддати батарею довіреній особі, яка раз в три-чотири місяці підзарядить батарею або періодично буде експлуатувати ії на своїй машині. Особливо це важливо для сучасних батарей типу Ca/Ca, які не переносять глибокий розряд.
Колодки затягнутого на кілька місяців ручника можуть так міцно прикипіти до барабану, що в першу чергу відокремлюються накладки від колодок.
- Не залишайте машину на ручнику. Колодки, що надовго із зусиллям притиснуті до дисків або барабанів, можуть настільки міцно прикипіти (або ж "приіржавіти" в залежності від стану авто) до них, що відірвати їх вдасться лише "з м’ясом". Тобто машина не зможе рушити з місця без вживання особливих заходів.
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- Не залишайте машину на місяць і більше під безкаркасним тентом, який впритул прилягає до кузова. По-перше, тканина може заматувати фарбу через свій рух на вітрі. По-друге, під тентом на деяких місцях кузова буде накопичуватися волога, яка призведе до корозії.
- Не залишайте машину в гаражі з поганою вентиляцією, особливо якщо вона вже давно не нова: в таких умовах активізується корозія.
- Не паркуйте машину на ділянці, де під нею або навколо неї може вирости трава, кущі, виноград та ін. Рослинність погіршує вентиляцію під кузовом і накопичує вологу, і якщо на ньому десь вже є корозія, за таких умов вона активується.
Ще одна небезпека від сусідства з живністю, що мешкають в містах: білки створили під капотом залишеної надовго машини сховище припасів.
- Не залишайте машину надовго в маловідомому місці під старими деревами, біля парків, де можуть мешкати птахи і білки. Перші можуть пошкодити кузов своїм послідом, що містить кислоту, а другі – впустити на машину старі гілки, горіхи або каштани. При падінні з великої висоти ці дари природи залишають вм'ятини на металі.
Рекомендація Авто24
Якщо ви користуєтеся автомобілем лише кілька тижнів на рік, а весь інший час перебуваєте далеко від дому, і машина стоїть без діла, задумайтеся: чи не продати вам її? Адже крім того, що автомобіль старіє фізично через довгі простої, він ще й застаріває морально і ціна її неухильно падає, в той час як ви нічого з цього не маєте. Можливо, є сенс продати машину, поки за неї дадуть хорошу ціну, а за необхідності їздити на таксі. Щоб пізніше, коли ви накопичите грошей і повернетеся до "осілого" способу життя, купити собі більш свіжу модель в "молодому" віці.
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