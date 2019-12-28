Чому так виходить, що іноді машина, що стоїть довго на парковці, зношується більше, ніж та, що постійно їздить? Для цього є реальні причини, але головне те, що деякі фактори старіння можна виключити.

Насправді, ніякого парадоксу тут немає: в механізмах, які постійно працюють, часто відсутні процеси, що викликають старіння і руйнування матеріалів. Наприклад, у внутрішніх порожнинах агрегатів через високу температуру відсутня волога, яка викликає старіння мастил, хімічну корозію пар, що труться, і банальну іржу (наприклад, в карданних шарнірах).



Навіть справні шини можуть втратити тиск за кілька місяців через природний витік повітря – через його дифузію.

Додайте сюди і не настільки "наукові" чинники, наприклад, тривале (через нерухомість машини) опромінення зовнішніх гумових виробів сонячним світлом, точніше, його ультрафіолетової складової. З цієї ж "опери" і елементарний перегрів салону до 70 Сº, коли автомобіль, скажімо, всі три літніх місяці стоїть на відкритому майданчику під сонцем.

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Деякі з підступних чинників власник може посилити, коли ставить машину на тривалу стоянку, не замислюючись про другорядні, здавалося б, дрібниці.

Чого не можна робити, коли залишаєте машину на тривалу стоянку

Не залишайте машину на термін більше одного-двох місяців під сигналізацією (точніше строк залежить від моделі "сигналки"). Система посадить акумулятор і машина залишиться і без охорони, і без можливості запуску двигуна.

Не допускайте глибокий розряд АКБ. Якщо машина простоїть без руху більше пів року, краще зняти з неї акумулятор і залишити його або в прохолодному місці типу підвалу. Інший варіант – віддати батарею довіреній особі, яка раз в три-чотири місяці підзарядить батарею або періодично буде експлуатувати ії на своїй машині. Особливо це важливо для сучасних батарей типу Ca/Ca, які не переносять глибокий розряд.

Колодки затягнутого на кілька місяців ручника можуть так міцно прикипіти до барабану, що в першу чергу відокремлюються накладки від колодок.

Не залишайте машину на ручнику. Колодки, що надовго із зусиллям притиснуті до дисків або барабанів, можуть настільки міцно прикипіти (або ж "приіржавіти" в залежності від стану авто) до них, що відірвати їх вдасться лише "з м’ясом". Тобто машина не зможе рушити з місця без вживання особливих заходів.

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Не залишайте машину на місяць і більше під безкаркасним тентом, який впритул прилягає до кузова. По-перше, тканина може заматувати фарбу через свій рух на вітрі. По-друге, під тентом на деяких місцях кузова буде накопичуватися волога, яка призведе до корозії.

Не залишайте машину в гаражі з поганою вентиляцією, особливо якщо вона вже давно не нова: в таких умовах активізується корозія.

Не паркуйте машину на ділянці, де під нею або навколо неї може вирости трава, кущі, виноград та ін. Рослинність погіршує вентиляцію під кузовом і накопичує вологу, і якщо на ньому десь вже є корозія, за таких умов вона активується.

Ще одна небезпека від сусідства з живністю, що мешкають в містах: білки створили під капотом залишеної надовго машини сховище припасів.

Не залишайте машину надовго в маловідомому місці під старими деревами, біля парків, де можуть мешкати птахи і білки. Перші можуть пошкодити кузов своїм послідом, що містить кислоту, а другі – впустити на машину старі гілки, горіхи або каштани. При падінні з великої висоти ці дари природи залишають вм'ятини на металі.

Рекомендація Авто24

Якщо ви користуєтеся автомобілем лише кілька тижнів на рік, а весь інший час перебуваєте далеко від дому, і машина стоїть без діла, задумайтеся: чи не продати вам її? Адже крім того, що автомобіль старіє фізично через довгі простої, він ще й застаріває морально і ціна її неухильно падає, в той час як ви нічого з цього не маєте. Можливо, є сенс продати машину, поки за неї дадуть хорошу ціну, а за необхідності їздити на таксі. Щоб пізніше, коли ви накопичите грошей і повернетеся до "осілого" способу життя, купити собі більш свіжу модель в "молодому" віці.

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