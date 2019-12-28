Почему так получается, что иногда машина, простояв долго на парковке, стареет сильнее, чем постоянно ездящая? Тому есть объяснимые причины, но главное то, что некоторые факторы старения можно исключить.

На самом деле, никакого парадокса тут нет: в механизмах, которые постоянно работают, зачастую отсутствуют процессы, вызывающие старение и разрушение материалов. Например, во внутренних полостях агрегатов из-за высокой температуры отсутствует влага, которая вызывает старение смазок, химическую коррозию трущихся пар и банальную ржавчину (например, в карданных шарнирах).



Даже исправные шины могут потерять давление за нескоько месяцев – из-за естественной утечки воздуха из-за диффузии.

Добавьте сюда и не столь “наукоёмкие” факторы, к примеру, длительное (из-за неподвижности машины) облучение наружных резиновых изделий солнечным светом, точнее, его ультрафиолетовой составляющей. Из “этой же оперы” и элементарный перегрев салона до 70о С, когда автомобиль, скажем, все три летних месяца стоит на открытой площадке под солнцем.

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Некоторые из коварных факторов владелец может усугубить, когда ставит машину на длительную стоянку, не задумываясь о второстепенных, казалось бы, мелочах.

Чего нельзя делать, оставляя машину на длительную стоянку

Не оставляйте машину на срок более одного-двух месяцев под сигнализацией (точнее срок зависит от модели “сигналки”). Система посадит аккумулятор и машина останется и без охраны, и без возможности запуска двигателя.

Не допускайте глубокий разряд АКБ. Если машина простоит без движения более полугода, лучше снять с нее аккумулятор и оставить его или в прохладном месте типа подвала, или отдать доверенному лицу, которое раз в три-четыре месяца подзарядит батарею. Особенно это важно для современных батарей типа Ca/Ca, которые не переносят глубокий разряд.

Колодки затянутого на несколько месяцев ручника могут так крепко прикипеть к барабану, что в первую очередь отделяются накладки от колодок.

Не оставляйте машину на ручнике. Колодки, надолго с усилием прижатые к дискам или барабанам, могут настолько прочно прикипеть (или же “приржаветь” - в зависимости от состояния авто) к ним, что оторвать их удастся только “с смясом”. Т.е. машина не сможет тронуться с места без принятия особых мер.

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Не оставляйте машину на месяц и более под безкаркасным тентом, который вплотную прилегает к кузову. Во-первых, ткань может заматировать краску из-за своего движения на ветру. Во-вторых, под тентом на некоторых местах кузова будет скапливаться влага, которая приведет к коррозии.

Не оставляйте машину в гараже с плохой вентиляцией, в особенности если она уже давно не новая: в таких условиях активизируется коррозия.

Не паркуйте машину на участке, где под ней или вокруг нее может вырасти трава, кустарник, виноград и т.п. Растительность ухудшает вентиляцию под кузовом и накапливает влагу, и если на нем где-то уже есть коррозия, а таких условиях она активируется.

Еще одна опасность от соседства с обитающие в городах живностью: белки создали под капотом оставленной надолго машины хранилище припасов.

Не оставляйте машину надолго в малоизвестном месте под старыми деревьями, где могут обитать птицы и белки. Первые могут повредить кузов своим кислотосодержащим пометом, а вторые – уронить на машину старые ветки, орехи или каштаны. При падении с большой высоты эти дары природы оставляют вмятины на металле.

Рекомендация Авто24

Если вы пользуетесь автомобилем лишь несколько недель в году, а все остальное время пребываете далеко от дома, и машина стоит без дела, задумайтесь: не продать ли вам ее? Ведь кроме того, что автомобиль стареет физически из-за долгих простоев, он еще и устаревает морально – и цена его неуклонно падает, в то время как вы ничего с этого не имеете. Может быть, есть смысл продать машину, пока за нее дадут хорошую цену, и в случае необходимости ездить на такси. Чтобы позднее, когда вы накопите денег и вернетесь к “оседлому” образу жизни, купить себе более свежую модель в “молодом” возрасте.

Напомним, где лучше покупать новый автомобиль