Спасибі Гідрометцентру, про погодні неприємності ми знаємо заздалегідь. Але якщо на деякі прогнози ми можемо відреагувати, наприклад, відмовитися від поїздки в заметіль, то від паркування автомобіля на ніч ми відмовитися не можемо. Навіть якщо завтра вранці на цьому місці нас чекають проблеми.

Українська зима славиться своєю нестабільністю: тижневі снігопади змінилися декадою відлиги, але сніг не встиг розтанути, як пройшли дощі – і ось нарешті все це розмаїття закріплюють хороші, підбадьорливі морози. На цьому тлі завдання українського автомобіліста, разом освіживши всі свої зимові навички – не вмерзнути в лід. Причому в деяких випадках в буквальному сенсі.

Якщо вночі вдарить мороз, все, що на машині і навколо неї було мокрим, буде сковано кригою. Тому рекомендуємо вам читати прогноз погоди

Якщо ви паркуєтеся на ніч при плюсовій температурі, а вранці вам доведеться забирати машину в мороз, потрібно потурбуватися про те, щоб не залишити її в пастці: з вечора подумайте, як вранці будете виїжджати. З урахуванням того, що все навколо замерзне. Наш досвід допоможе вам спрогнозувати ранкову ситуацію на місці паркування.

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Що робити і не робити

Не паркуйтесь в глибокій калюжі. Якщо вода промерзне до дна, колеса міцно “прихопить” і автомобілю може не вистачити потужності вирватися з полону – і тоді вам доведеться орудувати лопатою або ломом.

Перевірте, щоб під колесами в напрямку руху не було глибоких поперечних колій або бруствера снігової каші. Якщо вони замерзнуть, перебратися через них з місця, без розгону, може бути нелегко.

Якщо ви залишаєте машину на мокрій поверхні, постарайтеся стати так, щоб навколо неї було більше вільного простору. Можливо, вранці вам доведеться буксувати або рушати врозкачку, а для цього необхідно місце.

Мокрий глибокий сніг – підступна пастка. Якщо вночі вдарить мороз, він перетвориться в лід і подолати його на легковику без лопати не можна

Якщо автомобіль мокрий, ретельно протріть сухою серветкою ущільнювачі дверей – хоча б тих, які вам знадобляться вранці. Інакше двері примерзнуть, та так, що не в міру старанні користувачі можуть відірвати ручки. Ну а в ідеалі добре б обробити ущільнювачі спеціальним засобом.

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Якщо ваш багажник або двері відкриваються кнопками, вони теж можуть примерзнути. Так що набрискайте на них спеціальну рідину-розморожувач, або хоча б просто ретельно витріть серветками (звичайно, якщо не йде дощ).

Хто з вечора не відставив двірники від скла, ризикує на ранок довго відігрівати їх штатною пічкою або рідиною-розморожувачем

Подбайте про двірники. Якщо мороз прийде найближчої ночі, вони примерзнуть до скла, тому приберіть від них мокрий сніг або просто відтягніть від скла і залиште їх в такому положенні. Всередині повідків – там, де пружини – не повинен залишатися мокрий сніг, тому що коли він перетвориться в лід, двірники не будуть як слід притискатися до скла.

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Залишаючи машину на ніч, яка може виявитися по-справжньому морозною, окиньте парковку критичним поглядом і уявіть, який вигляд вона матиме в замерзлому стані. І відповідно, яким чином ви будете звідси виїжджати. Щодо технічної частини машини особливо переживати не варто, бо всі моделі авто нині морозостійкі. Потурбуйтеся про те, щоб не примерзли двері – випадки, коли доводиться проникати в машину через праву задню чи іншу дверку, а то й через багажник, нам відомі не з чуток.

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