Переваги автомобіля в подорожі на гірськолижні курорти незаперечні. Особливо, якщо ви віддаєте перевагу власному, а не прокатному спорядженню. Але додаткові клопоти теж будуть. Ми підкажемо, як їх уникнути.

Головна причина, яка спонукає лижників вирушати "на лижі" автомобілем – громіздкий і нелегкий вантаж, який не доведеться тягати від таксі до поїзда, від поїзда до маршрутки ну і так далі. Та й "за місцем" особистий транспорт набагато зручніше і дешевше, ніж нехитрий сервіс тамтешніх "перевізників".

Курорти зі зручним під'їздом для авто просто до траси та іншою інфраструктурою в Карпатах вже почали з'являтися.

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Є вагома причина і в тих автомобілістів з лижами, які відмовляються на час зимового відпочинку від машини на користь поїзда та маршрутки – багато хто побоюється їздити за кермом в умовах зимових гір і карпатської інфраструктури. Багато в чому ці страхи перебільшені. Отже, що може не сподобатися типово міському драйверу на зимових дорогах карпатського регіону?

Є в горах місця, де з транспорту – тільки ратраки і снігоходи та лижі зі сноубордами. Кваліфікацію і права перевіряє сама природа.

Дорожні умови

Підйоми, спуски, сніг, вузькі місця, складні для роз'їзду з зустрічними автомобілями. Рух під ухил або на гору справді вимагає особливих навичок, а в іншому немає ніяких принципових відмінностей від засніжених і слизьких проїздів між будинками в спальних районах наших міст.

А щоб не псувати собі настрій на підйомах і спусках, ще на етапі вибору готелю або пансіонату, подумайте про те, як побудувати свої маршрути в об'їзд важких доріг. У регіонах, де взимку працюють гірськолижні траси, достатньо і великих туристичних комплексів, і приватного житла, щоб вибрати цікаву трасу бажаної категорії складності та житло без смуги перешкод на під'їзді. До речі, у багатьох готелях налагоджений трансфер для постояльців до найближчих підйомників – це дасть можливість таки залишити власну машину на парковці.

Дороги між багатьма населеними пунктами в Карпатах взимку досить специфічні: вузькі, слизькі і дуже нерівні

Технічні питання

Зрозуміло, що АЗС і станції автосервісу розташовані на досить великих автошляхах, в той час як популярні у лижників траси і пансіонати розташовані трохи далі від них. Заправте повний бак, коли будете проїжджати повз однієї з заправок. І звичайно ж, ще вдома перевірте технічний стан автомобіля, щоб не довелося ремонтувати або проводити планове ТО в придорожній майстерні.

Зловмисники

Якщо ви перевозите лижі та сноуборди на “зовнішній підвісці”, вам доведеться особливо подбати про їх збереження – оснастити багажник замками або сигналізацією.

На щастя, карпатський регіон далеко не настільки криміналізований, як мегаполіси, але в місцях масового скупчення відпочиваючих люблять працювати різного роду зловмисники.

До речі, нагадаємо, що перевозити довгомірні предмети можна не тільки в універсалах і великих хетчбеках. Багато седанів оснащені люком в спинці заднього дивана, який “об'єднує” багажник з салоном.

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В салоні

Автомобіль, на якому ви збираєтеся їздити в горах, повинен бути укомплектований "зимовими" килимками – такими, щоб з них було легко і швидко видаляти вологу. Адже ви і ваші пасажири з лижами напевно будете заносити в машину сніг на взутті, і через високу вологость в салоні будуть потіти вікна. В коротких поїздках від готелю до лижної траси салон не буде встигати прогрітися настільки, щоб вікна розпотіли – а це пряма загроза безпеці руху.

При подорожі на гірськолижні курорти дружною компанією ключовим фактором стає корисний об'єм автомобіля.

І ще один момент щодо салону. Врахуйте, що для використання в якості транспорту гірськолижників потрібно вибирати автомобіль по можливості просторіший. Крім об'ємного багажника, бажано мати і більш місткий салон, адже ви і ваш екіпаж буде подорожувати в громіздкому зимовому одязі та взутті.

До деяких підйомників в Карпатах можна під'їхати тільки на серйозному позашляховику. Місцеві таксі - виключно УАЗи.

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Ланцюги

Одна з найбільш образливих речей, яка, приміром, завжди бентежить журналістів Авто24, це необхідність платити кругленьку суму грошей за десятихвилинну поїздку в брезентовому УАЗі від пансіонату до лижної траси. І все це – через наявність короткого, але важкопрохідного відрізку засніженої дороги в гору до підйомника. При тому що у вас самого стоїть на парковці сучасний і комфортабельний автомобіль.

Поряд з багатьма популярними гірськолижними трасами розташовані лише невеликі села, де не вдасться знайти АЗС і станцію автосервісу

Між тим, якщо цей автомобіль – мало-мальськи серйозний позашляховик зі справжнім, “механічним” повним приводом, ви цілком могли б обійтися без недешевих послуг перевізників. Для цього знадобиться пристойна зимова гума, вивчення всіх режимів трансмісії і кілька тренувань. Серйозно збільшать ваші шанси на успіх ланцюги або браслети протиковзання, які одягаються на колеса основної ведучої осі.

Рекомендація Авто24

Ідея використовувати автомобіль на зимовому відпочинку в горах спокуслива. А чому б і ні? Головний ризик не в тому, щоб перевищити межу своїх можливостей і можливостей свого автомобіля, а в тому, щоб зробити це там, де ніхто не прийде на допомогу. Так що все потрібно робити з розумом, пам'ятаючи, що гори рідко прощають нам наші помилки.

Нагадаємо, як підготуватись до поїздки в Карпати автомобілем.