Гірськолижний сезон відкрито, і фани карпатських схилів вже напевно до нього готові. Але чи всі готові до штурму тамтешніх доріг – як будемо їздити в горах, тим більше, в таку погоду, як у ці дні?

Відпустку оформлено, гроші переведені в готівку, спорядження упаковано в багажник, але ... приділіть ще чверть години автомобільному питанню - чи все готово в цьому плані?

Не будемо порівнювати дороги на українських гірських курортах з дорогами в зимових Альпах або Піренеях (хоча могли б), просто нагадаємо, які сюрпризи можуть чекати нас взимку в наших Карпатах.

Щоб побачити таку красу, варто проїхати півтисячі і більше кілометрів, і навіть побуксувати трохи на засніженій дорозі.

Читайте також: Як не замерзнути в заметіль: якщо застряг у снігу

Неприбраний сніг

Сніг на гірських дорогах є майже завжди – якщо не на основних, то на другорядних, що з'єднують окремі об'єкти інфраструктури. Для більш-менш впевненої їзди взимку в горах машина повинна бути взута у зимові шини арктичного типу, з глибокою нарізкою протектора, розвиненими шашками в його плечовій зоні і бажано з шипами.

Якщо вашим місцем проживання на час відпустки стане зовсім вже глуха місцевість, тоді в глибокому снігу знадобляться ланцюги (браслети) на ведучі колеса. Пам'ятайте головне правило їзди снігом – все робимо плавно. При буксуванні в заметах часто буває корисним відключити системи безпеки, тобто ESP та протибуксовочну.

В сніг, глибина якого близька до кліренсу вашого автомобіля, краще не заїжджати, особливо на машині без серйозного повного приводу

Ожеледь

Хто хоча б раз бував взимку в Карпатах, назавжди запам'ятають крижані жолоби, в які перетворюються деякі лісові путівці. Вода, яка стікає на них вдень, до вечора замерзає і при деяких умовах не тане навіть на наступний день. Рятує те, що ці дороги часто нерівні, з «прошарками» замерзлого бруду, що виступає з-під льоду – чіпляйтеся за ці «рейки» колесами. Шипи тут не панацея, законів фізики вони не скасовують, але в багатьох випадках можуть допомогти.

Саме так виглядає частина доріг у наших Карпатах: лід, вимоїни та русло струмка замість узбіччя. Без серйозного 4х4, шипів, ланцюгів на шинах і спеціального досвіду сюди краще не сунутися.

Читайте також: Як їздити в туман і в умовах недостатньої видимості

Підйоми і спуски

Навіть якщо дорога на спуску чиста і майже суха, уникайте тривалих гальмувань педаллю - сповільнюйте машину, гальмуючи двигуном.

Штурм підйомів розраховуйте так, щоб не перемикати передачу до самої вершини (на машинах з автоматичною трансмісією зафіксуйте відповідну передачу в ручному режимі). Зовсім погано справа, якщо ухил буде зледенілим, і неважливо, спуск це чи підйом. На хорошій гумі у вас ще будуть якісь шанси, а на міських «європейках» на подібні слизькі доріжки краще не потикатися.

Взагалі на гірських дорогах як ніде більше може стати в нагоді відерце (пакет) піску або відсіву, який можна захопити в багажник. Цей найпростіший засіб, насипаний доріжкою перед ведучими колесами, допоможе вам елементарно зрушитися з місця на льоду і укоченому снігу.

Навіть якщо ваша машина йде впевнено, не штурмуйте підйом слідом за іншим автомобілем: якщо він забуксує, то покотитися прямо на вас.

Читайте також: Сніг і вітер: у чому небезпека їзди в заметіль

Вузькі дороги

У Карпатах багато вузьких доріг, де двом великим машинам непросто роз'їхатися навіть у літній час. Взимку до того ж узбіччя засипані снігом, що ще більше обмежує водія в маневрах. Якщо сніг на краю проїзної частини по глибині близький до кліренсу вашого автомобіля, остерігайтеся при зустрічному роз'їзді заїжджати в нього однією стороною машини – виїхати буде нелегко.

Досвідчені водії, коли на дорозі потрібно роз'їхатися з кимось, заїжджають на засніжене узбіччя під гострим кутом обома передніми (задніми) колесами – виїхати назад власним слідом буде набагато простіше.

На таких підйомах не перемикайте передачі і пускайте колеса по пухкому снігу і голому грунту – зазвичай вони менш слизькі.

Врахуйте також, що багато доріг в горах замість узбіч мають глибокі промоїни - справжні русла, які після дощів і танення снігу заповнюються швидкою водою. Взимку, коли на дорозі слизько, при роз'їзді двох машин зірватися правими колесами в цю канаву досить ймовірно.

Рекомендація Авто24

Зафіксуйте для себе різницю між двома поняттями: дістатися до місця відпочинку в горах на машині – це одне, а їздити на автомобілі в гірській місцевості під час відпочинку – це інше. Якщо у вас достатньо досвіду зимової їзди, вам доведеться врахувати, що їзда в горах вимагає додаткових навичок, тому на перших порах будьте особливо обережні чи все ж користуйтеся послугами місцевих перевізників на відповідному транспорті.

Читайте також: 5 порад, як їздити по слизькій дорозі