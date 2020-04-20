"Заведется или не заведется?" – это еще не самый главный вопрос для водителя, который садится за руль машины, простоявшей несколько месяцев или лет. Некоторые нюансы расконсервации имеют совершенно печальные последствия.

Что будет, если автомобиль долго стоит без движения? По большому счету, ничего плохого. Но есть несколько слабых мест – систем, которые могут пострадать от простоя. И не обязательно это проявится сразу.

Когда речь идет про забытый на десятки лет раритет, не стоит пытаться оживить его немедленно: нужна инспекция всех систем. Собственно, в определенной степени это касается и свежих экземпляров.

Аккумулятор. Максимум, сколько батарея сохраняет энергию для запуска двигателя – это полгода. Поэтому пока разбираетесь с другими системами, АКБ следует поставить на зарядку. И имейте в виду – аккумуляторы не любят находиться в посаженном состоянии, от этого сокращается их срок службы. Поэтому даже если машина завелась, батарея должна быть затем заряжена на 100% емкости от стационарного источника.

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Шины . Даже свежие шины за полгода могут потерять до 1 атм. давления, то есть спустить наполовину. А значит, собираясь на парковку или в гараж реанимировать надолго брошенную машину, имейте при себе ручной (или ножной) шинный насос. Если не обратить на это внимание и проехать на полуспущенных колесах несколько километров, шина перегреется, каркас может местами отслоиться от резины, и покрышки выйдут из строя.

. Даже свежие шины за полгода могут потерять до 1 атм. давления, то есть спустить наполовину. А значит, собираясь на парковку или в гараж реанимировать надолго брошенную машину, имейте при себе ручной (или ножной) шинный насос. Если не обратить на это внимание и проехать на полуспущенных колесах несколько километров, шина перегреется, каркас может местами отслоиться от резины, и покрышки выйдут из строя. Антифриз . Уровень охлаждающей жидкости в бачке или в радиаторе следует проверить еще до запуска мотора. Также осмотрите по возможности радиатор и трубопроводы системы охлаждения на предмет подтеков на них. Уровень антифриза надо будет проверить второй раз – после того, как двигатель поработает до полного прогрева.

. Уровень охлаждающей жидкости в бачке или в радиаторе следует проверить еще до запуска мотора. Также осмотрите по возможности радиатор и трубопроводы системы охлаждения на предмет подтеков на них. Уровень антифриза надо будет проверить второй раз – после того, как двигатель поработает до полного прогрева. Гидравлика. За несколько месяцев – вряд ли, а вот за несколько лет простоя гидравлические приводы тормозов и сцепления могут потерять герметичность. В меньшей степени это касается рулевого управления с ГУРом. Но в любом случае после долгой разлуки с машиной надо проверить уровни в бачках гидроприводов и отсутствие подтеков на трубопроводах и в местах соединений (хотя бы на видимых местах шлангов). Работу тормозов, сцепления и рулевого управления надо проверить сначала не трогаясь с места.

Оживить забытый надолго современный автомобиль проще, чем классическое авто возрастом полвека.

Топливо . На немолодом автомобиле бездействие может ускорить старение топливопроводов, особенно бензиновых. Поэтому когда двигатель проработает десяток минут, обратите внимание, не появился ли запах топлива. Возможно, пересохшие резиновые шланги и уплотнения соединений растрескались от вибрации и не выдержали давления. Проблема карбюраторных моторов – пересыхание клапанов бензонасоса; для оживления их нужно смочить бензином.

. На немолодом автомобиле бездействие может ускорить старение топливопроводов, особенно бензиновых. Поэтому когда двигатель проработает десяток минут, обратите внимание, не появился ли запах топлива. Возможно, пересохшие резиновые шланги и уплотнения соединений растрескались от вибрации и не выдержали давления. Проблема карбюраторных моторов – пересыхание клапанов бензонасоса; для оживления их нужно смочить бензином. Сцепление. У машины с механической трансмиссией после длительной стоянки иногда склеиваются диски сцепления. То есть сцепление не размыкается и включить ни одну передачу не возможно. Есть несколько способов преодолеть эту проблему. Самый доступный для неопытного водителя: на ровной свободной площадке запустить прогретый двигатель при включенной первой передаче, поехать и понемногу ускоряться и замедляться, нажимая время от времени педаль сцепления. Нагрузив таким образом трансмиссию, можно надеяться разъединить диски.

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Светотехника . В сыром гараже контакты лампочек в фарах и фонарях иногда окисляются, поэтому перед выездом нужно проверить работу всех световых приборов.

. В сыром гараже контакты лампочек в фарах и фонарях иногда окисляются, поэтому перед выездом нужно проверить работу всех световых приборов. Резина . Если машина хранилась под открытым небом, следует обработать все открытые резиновые детали специальным препаратом – реставратором резины. Это вернет материалу эластичность и продлит жизнь деталям. Шин это тоже касается.

. Если машина хранилась под открытым небом, следует обработать все открытые резиновые детали специальным препаратом – реставратором резины. Это вернет материалу эластичность и продлит жизнь деталям. Шин это тоже касается. Масла в агрегатах. Если машина совсем старая, долгая стоянка может доконать уплотнения ее агрегатов. Поэтому через некоторое время после возвращения к эксплуатации надо проверить уровни масла в коробке передач и картере ведущего моста.

Есть несколько систем, которые плохо переносят долгую стоянку: обычно это гидравлика, пневматика, электрика.

Напоследок посоветуем проветрить салон и хорошенько его просушить, чтобы освободить интерьер от возможной плесени, грибков и бактерий, которые заводятся в стоячем воздухе при повышенной влажности. И один технический совет: если автомобиль долго стоял без движения, не заводится или делает это неохотно, вспомните, сколько лет бензину в его баке. Дело в том, что даже за полгода из топлива могут испариться легковоспламеняющиеся фракции, которые влияют на пусковые качества двигателя. Такое горючее придется либо заменить, либо щедро разбавить порцией свежего.

Рекомендация Авто24

На самом деле о последствиях долгого простоя машины надо думать еще при постановке ее на продолжительный отдых. Ведь долговечность некоторых систем и узлов автомобиля рассчитана именно для режима работы, а не простоя. Поэтому прежде чем оставить машину надолго, надо принять определенные меры по консервации.

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