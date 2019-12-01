Бывает, что владельцу приходится надолго оставить свой дом, а вместе с ним и любимый автомобиль – например, при отъезде на работу в другую страну. Нужно ли при этом каким-то образом специально консервировать машину?

Среднестатистический современный автомобиль, при всей его насыщенности сложнейшими системами, великодушно прощает владельцу недостаток внимания с его стороны. И в большинстве случаев оставленная на несколько месяцев машина серьезных хлопот при последующей встрече владельцу не доставляет.



Когда-то подготовка машины к длительной стоянке включала в себя и вывешивание колес для разгрузки подвески. Пружины с тех пор прочнее не стали (скорее наоборот), и тем не менее кузов на козелки уже никто не выставляет.

Но ведь большой проблемы и не нужно – достаточно, чтобы после долгой разлуки с владельцем машина просто не завелась. А с другой стороны, некоторые последствия простоя проявятся только через время, так, что владелец не будет знать причины неприятности. Иными словами, небрежно оставленный на долгую стоянку автомобиль наверняка состарится скорее.

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Как подготовить автомобиль к длительной стоянке

Помыть, в том числе – под крыльями и днищем. Наслоения грязи будут держать в себе влагу, которая провоцирует коррозию кузова – самой дорогой части машины. Это условие вдвойне важно зимой, когда на машине остается не только грязь, но и соль.

Навосковать кузов. Слой твердого воска закроет микротрещины на лаке и краске и предупредит развитие в них коррозии. Также воск частично защитит краску от химического воздействия птичьего помета, древесного сока и т.п.

Кузов перед постановкой на долгий отстой нужно помыть и высушить. Иначе компресс из мокрой грязи будет провоцировать ржавчину.

Закрыть стекла от солнца шторками или экранами, чтобы избежать парникового эффекта, который догоняет температуру в салоне до 70 С. В принципе, в преддверие жаркого лета нежелательно оставлять машину на открытой солнцу площадке.

Накачать шины с запасом в 0,5 – 0,7 атм. Это предупредит остаточную деформацию боковин в случае, если колеса (даже исправные!) будут постепенно терять давление, и машине придется какое-то время стоять на приспущенных шинах. Но если стоянка предполагается до полугода и более, желательно, чтобы кто-то периодически приходил к машине и восстанавливал давление в колесах.

Более трех-четырех месяцев в режиме ожидания на парковке не выдержит ни один аккмулятор. Глубокий разряд просто опасен для многих типов АКБ.

Зарядить АКБ на 100 %. Свежая исправная батарея будет сохранять способность запустить двигатель не более полугода – потом ее придется подзаряжать. Аккумулятору вредно оставаться надолго в разряженном состоянии, поэтому если планируется стоянка более 3-х месяцев, батарею лучше забрать в гараж или домой, где ее будут подзаряжать для предохранения от сульфатации из-за глубокого разряда. Естественно, включенная охранная сигнализация значительно ускоряет разрядку аккумулятора при стоянке автомобиля.

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Решите вопрос топлива. Доверху заполненный бак предупреждает развитие коррозии его стенок, но это актуально для автомобилей старше 10 лет. С другой стороны, если бензин простоит в баке около года, его пусковые свойства во многом будут утрачены. Газовый баллон нежелательно оставлять заполненным по максимуму, в особенности летом.

В сыром, теплом и плохо проветриваемом гараже коррозия активируется настолько, что послое долгого отсутствия влоаделец может не узнать свою машину.

Проверьте вентиляцию гаража. Если машина будет отдыхать в гараже, он должен обязательно хорошо проветриваться – иначе велика вероятность коррозии кузова.

Приберите и высушите салон. Мусор, оставленный в пепельницах и под сиденьями, за долгие месяцы загниется, зацветет и т.п. Влага станет причиной развития плесени и прочих грибков, которые нелегко бывает вывести.

По возможности нанесите на резиновые изделия защитный состав, предупреждающий старение материала из-за облучения ультрафиолетом. Касается это уплотнителей стекол, дворников, молдингов и в даже шин.

Скорее всего, здесь мы отразили не все возможные угрозы для машины, надолго оставляемой без движения. Поэтому мы постараемся пояснить, почему, собственно, стоящая без движения машина может состариться раньше, чем работающая.

Прежде всего, дело в том, что многие материалы автомобиля рассчитываются инженерами именно для рабочих режимов, а не для режима хранения.

Резиновые детали, которые постоянно будут пребывать на солнце, стоит защитить от старения специальным препаратом.

Например, многие металлы и некоторые резинотехнические изделия должны постоянно омываться маслом или рабочими жидкостями. Пластики и резина не предназначены для постоянного (а не повторного или повторно-кратковременного) пребывания на прямом солнце. Многие закрытые объемы (как кузова, так и агрегатов) должны вентилироваться, а проветривание данных полостей организовано или во время движения, или при работе механизмов. Проще говоря, для автомобиля более естественное состояние – это все-таки движение, а не стоянка.

Рекомендация Авто24

Машину нужно любить. Поэтому если уж вы оставляете ее отдыхать, то пусть этот отдых не принесет ей ни малейшего вреда. К тому же время, которое вам придется потратить на, с позволения сказать, консервацию, несоизмеримо со временем, которое потребуется для устранения проблем, которые могут возникнуть из-за осложнений во время простоя.

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