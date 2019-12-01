Буває, що власнику доводиться надовго залишити свій будинок, а разом з ним і улюблений автомобіль – наприклад, при від'їзді на роботу в іншу країну. Чи потрібно при цьому якимось чином спеціально консервувати машину?

Середньостатистичний сучасний автомобіль, при всій його насиченості складними системами, великодушно прощає власнику брак уваги з його боку. І в більшості випадків залишена на кілька місяців машина серйозних клопотів при наступній зустрічі власникові не принесе.

Колись підготовка машини до тривалої стоянки включала в себе і вивішування коліс для розвантаження підвіски. Пружини з тих пір міцнішими не стали (скоріше навпаки), проте кузов на козелки ніхто вже не виставляє.

Але ж великої проблеми і не потрібно – досить, щоб після довгої розлуки з власником машина просто не завелася. А з іншого боку, деякі наслідки простою виявляться лише через час, так що власник не знатиме причини неприємності. Іншими словами, недбало залишений на довгу стоянку автомобіль напевно постаріє швидше.

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Як підготувати автомобіль до тривалої стоянки

Помити, в тому числі – під крилами і днищем. Нашарування бруду будуть тримати в собі вологу, яка провокує корозію кузова – найдорожчої частини машини. Ця умова вдвічі важливіша взимку, коли на машині залишається не тільки бруд, але і сіль.

Навоскувати кузов. Шар твердого воску закриє мікротріщини на лаку і фарбі та попередить розвиток в них корозії. Також віск частково захистить фарбу від хімічного впливу пташиного посліду, деревного соку тощо.

Кузов перед встановленням на довгий відстій потрібно помити і висушити. Інакше компрес з мокрого бруду буде провокувати іржу.

Закрити скла від сонця шторками або екранами, щоб уникнути парникового ефекту, який доводить температуру в салоні до 70 С. У принципі, в переддень спекотного літа небажано залишати машину на відкритому для сонця майданчику.

Накачати шини з запасом до 0,5 – 0,7 атм. Це попередить залишкову деформацію боковин у випадку, якщо колеса (навіть справні!) будуть поступово втрачати тиск, і машині доведеться якийсь час стояти на приспущених шинах. Але якщо стоянка передбачається до півроку і більше, бажано, щоб хтось періодично приходив до машини і відновлював тиск в колесах.

Більше трьох-чотирьох місяців в режимі очікування на парковці не витримає жоден аккмулятор. Глибоке розрядження просто небезпечне для багатьох типів АКБ.

Зарядіть АКБ на 100%. Свіжа справна батарея буде зберігати здатність запустити двигун не більше півроку – потім її доведеться заряджати. Акумулятору шкідливо залишатися надовго в розрядженому стані, тому якщо планується стоянка більше 3-х місяців, батарею краще забрати в гараж або додому, де її будуть заряджати для запобігання від сульфатації через глибоке розрядження. Природно, включена охоронна сигналізація значно прискорює розрядження акумулятора під час стоянки автомобіля.

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Вирішіть питання пального. По вінця наповнений бак попереджає розвиток корозії його стінок, але це актуально для автомобілів старше 10 років. З іншого боку, якщо бензин простоїть в баку близько року, його пускові властивості багато в чому будуть втрачені. Газовий балон небажано залишати заповненим до максимуму, особливо влітку.

У сирому, теплому і погано провітрюваному гаражі корозія активується настільки, що після довгої відсутності власник може не впізнати свою машину.

Перевірте вентиляцію гаража. Якщо машина буде відпочивати в гаражі, він повинен обов'язково добре провітрюватися – інакше велика ймовірність корозії кузова.

Приберіть і висушіть салон. Сміття, залишене в попільничках і під сидіннями, за довгі місяці зігниє, зацвіте тощо. Волога стане причиною розвитку цвілі і інших грибків, які нелегко буває вивести.

За можливості нанесіть на гумові вироби захисний склад, який попереджає старіння матеріалу через опромінення ультрафіолетом. Стосується це ущільнювачів стекол, двірників, молдингів і в навіть шин.

Швидше за все, тут ми відобразили не всі можливі загрози для машини, надовго залишеної без руху. Тому ми постараємося пояснити, чому, власне, залишена без руху машина може постаріти раніше, ніж працююча.

Перш за все, справа в тому, що безліч матеріалів автомобіля розраховуються інженерами саме для робочих режимів, а не для режиму зберігання.

Гумові деталі, які постійно будуть перебувати на сонці, варто захистити від старіння спеціальним препаратом.

Наприклад, багато металів і деякі гумові вироби повинні постійно омиватися маслом або робочими рідинами. Пластики та гума не призначені для постійного (а не повторного або повторно-короткочасного) перебування на прямому сонці. Багато які закриті обсяги (як кузова, так і агрегатів) повинні вентилюватися, а провітрювання даних порожнин організовано або під час руху, або при роботі механізмів. Простіше кажучи, для автомобіля більш природний стан – це все-таки рух, а не стоянка.

Рекомендація авто24

Машину потрібно любити. Тому якщо вже ви залишаєте її відпочивати, то нехай цей відпочинок не принесе їй ні найменшої шкоди. До того ж час, який вам доведеться витратити на, вибачте на слові, консервацію, незрівнянний з часом, який буде потрібний для усунення проблем, що можуть виникнути через ускладнення під час простою.

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