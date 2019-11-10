У корисності захисного полірування кузова навряд чи потрібно когось переконувати. Та багатьох автовласників зупиняє необхідність шукати для цього фахівців. Насправді ж можна обійтися без сторонньої допомоги.

Взагалі-то, подібні послуги зазвичай надають майстри-полірувальники, які займаються автомакіяжем, або на автомийках. Але і восковий поліроль, і спосіб його нанесення доступний будь-якому автомобілісту, у якого є пара-трійка годин в запасі.

Однією з прикмет “правильного” поліролю є наявність в ньому воску карнауби або тефлону. В комплекті може виявитися губка для нанесення, а байкову ганчірку доведеться знайти самому.

Потрібно відзначити, що як при звертанні до професіоналів, так і при купівлі воскового поліролю важливо розуміти, якого роду полірування вам потрібне. Адже крім нанесення захисного, так званого "твердого воску", є ще глибоке полірування (абразивними пастами) і "рідкий віск", який насправді використовують на автомийках для спрощення сушіння кузова, а не для його захисту. Тут ми не говоримо про інші види захисного покриття типу "рідке скло", "нанокераміка" і подібні, оскільки вони складніші у використанні та значно дорожчі.

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Отже, для воскування кузова на зиму вам знадобиться дві-три години часу, власне віск, губка або серветка для його нанесення і м'яка тканина (байка, фланель) для розтирання. Автомобіль повинен бути свіжовимитим.

В домашніх умовах восковий поліроль наноситься і розтирається вручну, без полірувальної машинки – зусилля невеликі і обсяг робіт незначний.

Кілька слів про вибір препарату. По-перше, він не повинен містити абразив, по-друге, намагайтеся знайти не пастоподібний, а рідкий – його легше наносити і розтирати, особливо, якщо температура повітря не дуже висока. При використанні керуйтеся написами на упаковці, але зазвичай алгоритм пропонується такий.

Наносимо віск тампоном, розподіляючи його тонким-тонким шаром круговими рухами. Площа нанесення для початку – близько 30х30 см, починати краще з даху. Дайте поліролю кілька хвилин частково підсохнути – він побіліє, але не повинен стати сухим повністю. М'якою чистою тканиною, краще з ворсом, розітріть підсохлий поліроль поверхнею, яку він займає, до блиску. Ворс тканини буде забиватися поліролем, але не поспішайте розтирати препарат новою, чистою ділянкою тканини – вам потрібно, щоб препарат залишався не на тканині, всмоктуючись в неї, а на кузові.

Шар поліролю наноситься поетапно, невеликими ділянками (фото 1). Поліроль, підсох і готовий до розтирання – він має білий колір (фото 2). Краї деталей бажано обробляти особливо ретельно (фото 4).

Кілька додаткових порад

Не наносьте поліроль на занадто велику ділянку, це не прискорить процес – навпаки, розтирати засохлий поліроль вам буде важче, до того ж у деяких його марок велика частина перейде на серветку, а не на кузов.

Після закінчення роботи огляньте лакофарбове покриття під гострим кутом. Майже напевно десь залишиться матова ділянка – її потрібно ще раз протерти чистою м'якою тканиною.

Перевірте в малопомітному місці, як поводиться ваш поліроль на пластику ліхтарів (фар), чорному пластику обробки і гумі. Зазвичай він розтирається також, як і на фарбі кузова, не залишаючи слідів. Однак іноді на чорному пластику можуть залишатися біляві розводи, які видаляються тією ж ганчіркою, але з деякими труднощами.

Якщо поспішити і нанести поліроль відразу на велику ділянку, він висохне повністю, і розтирати його буде важче.

Наостанок відзначимо, що в якості бонуса додатково до захисту ви отримуєте помітний декоративний ефект: навоскований кузов повільніше забруднюється, а в чистому вигляді демонструє ефектніший глянець. Працює такий поліроль приблизно весь зимовий сезон, в залежності від того, як часто і якими засобами ви миєте машину.

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Лакофарбове покриття з восковим поліролем не лише захищене від мікротріщин, але й виглядає ошатним.

Рекомендація Авто24

Шар захисного воску – хороший спосіб зберегти лакофарбове покриття, а з ним і кузов, від передчасного старіння. Особливо, якщо порівняти ціну вищеописаного заходу і вартість ремонту, який він допомагає відкласти. Тому покрити машину твердим воском на зиму дуже бажано, неважливо вже яким чином – своїми руками чи звернувшись до послуг професіоналів.

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