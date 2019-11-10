В полезности защитной полировки кузова вряд ли стоит кого-то убеждать. Но многих автовладельцев останавливает необходимость искать для этого специалистов. Но на самом деле можно обойтись без посторонней помощи.

Вообще-то, подобные услуги обычно оказывают мастера-полировщики, которые занимаются автомакияжем, или на автомойках. Но и восковой полироль, и способ его нанесения доступен любому автомобилисту, у которого есть пара-тройка часов в запасе.

Одна из примет того, что это именно тот полироль, что вам нужен – ссылка на присутствие в нем воска карнаубы или тефлона. В комплекте может оказаться губка для нанесения, а байковый лоскут придется найти самому.

Нужно отметить, что и при обращении к профессионалам, и при покупке воскового полироля важно понимать, какого рода полировка вам нужна. Ведь кроме нанесения защитного, так называемого “твердого воска”, есть еще глубокая полировка (абразивными пастами) и “жидкий воск”, который на самом деле используют на автомойках для упрощения сушки кузова, а не для его защиты. Здесь мы не говорим о других видах защитного покрытия типа “жидкое стекло”, “нанокерамика” и подобных, поскольку они сложнее в использовании и значительно дороже сами по себе.

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Итак, для воскования кузова на зиму вам понадобится два-три часа времени, собственно воск, губка или салфетка для его нанесения и мягкая ткань (байка, фланель) для растирания. Автомобиль должен быть свежевымытым.

В домашних условиях восковой полироль наносится и растирается вручную, без полировальной машинки – усилия небольшие и объем работ невелик.

Несколько слов о выборе препарата. Во-первых, он не должен содержать абразива, во-вторых, старайтесь найти не пастообразный, а жидкий – его легче наносить и растирать, в особенности, если температура воздуха не особенно высока. При использовании руководствуйтесь надписями на упаковке, но обычно алгоритм предписывается такой.

Наносим воск тампоном, распределяя его тонким-тонким слоем круговыми движениями. Площадь нанесения для начала – порядка 30 х 30 см, начинать лучше с крыши. Дайте полироли несколько минут частично подсохнуть – он побелеет, но не должен стать сухим полностью. Мягкой чистой тканью, лучше с ворсом, разотрите подсохший полироль по поверхности, которую он занимает, до блеска. Ворс ткани будет забиваться полиролью, но не спешите растирать препарат новым, чистым участком ткани – вам нужно, чтобы препарат оставался не на ткани, впитываясь в нее, а на кузове.

Слой полироли наносится поэтапно, небольшими участками (фото 1). Полироль, подсохнувший и готовый к растиранию, отличается белым цветом (фото 2). Края деталей желательно обрабатывать особо тщательно (фото 4).

Несколько дополнительных советов

Не наносите полироль на слишком большой участок, это не ускорит процесс – наоборот, растирать засохший полироль вам будет труднее, к тому же у некоторых его марок бОльшая часть перейдет на салфетку, а не на кузов.

По окончании работы осмотрите лакокрасочное покрытие под острым углом. Почти наверняка где-то останется матовый участок – его нужно еще раз протереть чистой мягкой тканью.

Проверьте в малозаметном месте, как ведет себя ваш полироль на пластике фонарей (фар), черном пластике отделки и резине. Обычно он растирается также, как и на краске кузова, не оставляя следов. Но иногда на черном пластике могут оставаться белесые разводы, которые удаляются той же ветошью, но с некоторым трудом.

Если поспешить и нанести полироль сразу на большой участок, он высохнет полностью, и растирать его будет труднее.

Напоследок отметим, что в качестве бонуса вдобавок к защите вы получаете заметный декоративный эффект: навоскованный кузов медленнее загрязняется, а в чистом виде демонстрирует более эффектный глянец. Работает такой полироль примерно весь зимний сезон, в зависимости от того, как часто и какими средствами вы моете машину.

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Лакокрасочное покрытие с восковым полиролем не только защищено от развития микротрещин, но выглядит нарядным.

Рекомендация Авто24

Слой защитного воска – хороший способ уберечь лакокрасочное покрытие, а с ним и кузов от преждевременного старения. Особенно если сравнить цену вышеописанного мероприятия и стоимость ремонта, который оно помогает отложить. Поэтому покрыть машину твердым воском на зиму очень желательно, неважно уже каким образом – своими руками или обратившись к услугам профессионалов.

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