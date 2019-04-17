Царапина на машине – целая неприятность для некоторых автовладельцев. Сразу ехать к маляру на перекраску детали или можно обойтись полировкой – как узнать?

Царапины на автомобиле – это прежде всего повреждение лакокрасочного покрытия (ЛКП). Так, чтобы пострадал и металл, мы царапаем машины редко, разве что в случае настоящей аварии. С другой стороны, ЛКП можно поцарапать по-разному: можно – поверхностно, в слое лака, а можно – достать до краски, а в самом худшем случае – продрать и ее, обнажив грунтовку или даже металл. Соответственно, от степени повреждения определяется и способ его исправления.

Примерно так выглядят слои защитного и декоративного покрытия на кузове автомобиля. Царапины могут иметь разную глубину.

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Красить или полировать

Поверхностные царапины. Это затертости от частых непрофессиональных моек, “паутинка”, образовавшаяся вместо глянца после многократной “обработки” кузова грубым снегом, льдом, песком и грязью, которые пытались удалить “на сухую”. Такая вуаль удаляется легкой полировкой, не обязательно профессиональной, а в некоторых случаях этот дефект можно успешно замаскировать нанесением слоя восковой полироли. Кстати, понять ориентировочно, насколько успешно полировка решит проблему конкретных царапин, можно, намочив поврежденную поверхность водой. Те потертости, которые вода скроет целиком, обычно полностью убираются полировкой, а те, которые спрячутся лишь частично, точно так же бывают слегка заметны после глубокой полировки.

На новом ЛКП кузова в отражении ламп не видно ни единой царапины. Почти так же выглядит кузов после профессиональной полировки.

Царапины в слое лака. Это более глубокие повреждения, не достающие, однако, до краски. Устраняются они только глубокой полировкой абразивными (профессиональными) полиролями. Правда, имейте в виду, что вместе с устранением царапин так называемая глубокая полировка истончает слой лака на кузове. И не зря такая полировка называется еще профессиональной: доверять ее дилетантам не стоит, поскольку при работе с абразивными веществами можно по неосторожности удалить весь лак и обнажить краску – базовую основу “металлика”.

Густая сетка мелких царапин – естественное явление для подержанного автомобиля, который часто мыли “из ведра”. Тут поможет полировка.

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Царапины до краски. Продрав слой лака насквозь, острые предметы могут добраться до краски. Визуально определить, “достало” ли до краски, сложно. Некоторые специалисты советуют приблизительно определять глубину повреждений, проведя по ней ногтем: если цепляется, значит, лак процарапан насквозь, до краски. И самое печальное, что полировка тут уже не поможет – деталь нужно красить. Единственное утешение в том, что с покраской тут можно не спешить – от коррозии кузов защищает оставшийся слой краски и грунтовка.

Если на “дне” царапины виден грунт (как правило, белого цвета) – значит, полировка не поможет и покраски или подкраски кузовной детали не избежать.

Царапины до грунта. Это самый серьезный вид царапин на ЛКП. Хуже может быть только повреждение до собственно металла, хотя мы не будем делать между ними разницы по той причине, что полагаться на обнаженный грунт как на действенную защиту кузова от ржавчины не стоит. Поврежденное место нужно поскорее закрасить, чтобы на металле не начала развиваться коррозия. Да, поначалу эта маленькая точка или тоненькая как нитка полоска коррозии не покажется опасной. Но когда она разовьется в стороны и в глубину, для ее уничтожения потребуется гораздо больше времени, усилий и денег. Имейте в виду, что наличие на кузове под поцарапанной краской защитного гальванического покрытия (цинка или фосфатирования) лишь откладывает появление ржавчины на некоторое время, но никак не исключает ее прихода.

Рекомендация Авто24

Со стопроцентной точностью узнать, к маляру нужно спешить или к полировщику, можно только у профессионалов. Да и они могут с уверенностью говорить не обо всех царапинах – дальнейшую судьбу некоторых можно понять только, отполировав деталь кузова. Но пожалуй, все же стоит начать борьбу с царапинами именно с полировки. Перекрасить деталь вы всегда успеете, а шанс сохранить на кузове качественное заводское ЛКП все же стоит использовать.

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