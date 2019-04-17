Подряпина на машині – справжня неприємність для деяких автовласників. Одразу їхати до маляра на перефарбовування деталі чи можна обійтися поліруванням – як дізнатися?

Подряпини на автомобілі – це перш за все пошкодження лакофарбового покриття (ЛФП). Так глибоко, щоб постраждав і метал, ми дряпаємо машини рідко, хіба що в разі справжньої аварії. З іншого боку, ЛФП можна подряпати по-різному: можна – поверхнево, у шарі лаку, а можна дістатись фарби, а в найгіршому випадку – продерти і її, оголивши ґрунтовку або навіть метал. Відповідно, від ступеня пошкодження визначається і спосіб його виправлення.

Приблизно такий вигляд мають шари захисного і декоративного покриттів на кузові автомобіля. Подряпини можуть мати різну глибину.

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Фарбувати або полірувати

Поверхневі подряпини. Це затертості від непрофесійних приватних мийок, “павутинка”, що утворилася замість глянцю після багаторазової “обробки” кузова грубим снігом, льодом, піском і брудом, які намагалися видалити “на суху”. Така вуаль видаляється легким поліруванням, не обов'язково професійним. В деяких випадках цей дефект можна успішно замаскувати нанесенням шару воскової поліролі. До речі, зрозуміти орієнтовно, наскільки успішно полірування вирішить проблему конкретних подряпин, можна, намочивши пошкоджену поверхню водою. Ті потертості, які вода приховає цілком, зазвичай повністю можна приховати поліруванням. А ті, які сховаються лише частково, будуть трохи помітними після глибокого полірування.

На новому ЛФП кузова у відображенні ламп не видно жодної подряпини. Майже так само виглядає кузов після професійного полірування.

Подряпини в шарі лаку. Це більш глибокі пошкодження, які не дістають до фарби. Усуваються вони тільки глибоким поліруванням абразивними (професійними) поліролями. Щоправда, майте на увазі, що разом з усуненням подряпин так зване глибоке полірування робить тонкішим шар лаку на кузові. І не дарма таке полірування ще називається професійним: довіряти його дилетантам не варто, оскільки при роботі з абразивними речовинами можна з необережності видалити весь лак і оголити фарбу – базову основу “металіка”.

Густа сітка дрібних подряпин – природне явище для вживаного автомобіля, який часто мили "з відра". Тут допоможе полірування.

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Подряпини до фарби. Продравши шар лаку наскрізь, гострі предмети можуть дістатися до фарби. Візуально визначити, чи “дістало” до фарби, складно. Деякі фахівці радять приблизно визначити глибину пошкодження, провівши по ньому нігтем: якщо чіпляється, значить, лак подряпаний наскрізь, до фарби. І найсумніше, що полірування тут вже не допоможе-деталь потрібно фарбувати. Єдина втіха в тому, що з фарбуванням тут можна особливо не поспішати – від корозії кузов захищають ті шари, що залишился – фарба і грунт.

Якщо на "дні" подряпини видно грунт (як правило, білого кольору) – значить, полірування не допоможе і фарбування або підфарбовування кузовної деталі не уникнути.

Подряпини до грунту. Це найсерйозніший вид подряпин на ЛФП. Гірше може бути тільки пошкодження власне до металу, хоча ми не будемо робити між ними різниці з тієї причини, що покладатися на голий ґрунт як на дієвий захист кузова від іржі не варто. Пошкоджене місце потрібно швидше зафарбувати, щоб на металі не почала розвиватися корозія. Так, спочатку ця маленька крапка або тоненька, як нитка, смужка корозії не здасться небезпечною. Але коли вона розвинеться в сторони і в глибину, для її знищення буде потрібно набагато більше часу, зусиль і грошей. Майте на увазі, що наявність на кузові під подряпаною фарбою захисного гальванічного покриття (цинку або фосфатування) лише відкладає появу іржі на деякий час, але ніяк не виключає її приходу.

Рекомендація Авто24

Зі стовідсотковою точністю дізнатися, куди треба звертатися (до маляра чи полірувальника), можна тільки у професіоналів. Та й вони можуть з упевненістю говорити не про всі подряпини – подальшу долю деяких можна зрозуміти тільки, відполірувавши деталь кузова. Але мабуть, все ж варто почати боротьбу з подряпинами саме з полірування. Перефарбувати деталь ви завжди встигнете, а шанс зберегти на кузові якісне заводське ЛФП все ж варто використовувати.

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