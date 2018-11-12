Хто б міг подумати, що ми коли-небудь будемо полірувати... фари, але це факт: поліруємо. Причому це можна зробити своїми руками в домашніх умовах. Навіщо і як – знають експерти Авто24.

Вже років десять-п'ятнадцять як скло фар на масових автомобілях перестало бути скляним. Тепер це пластикові ковпаки-обтічники, які, на жаль, не такі довговічні, як скло. Якщо говорити точніше, то ті, скляні стекла на тлі нинішніх пластмасових були просто вічними.

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Причина проблеми - в зносі захисного шару, який нанесений на поверхню кожного скла-ковпака. Справа в тому, що пластик, з якого роблять скла нинішніх фар (акрил і полікарбонат), в умовах роботи автомобільної світлотехніки досить швидко втрачає прозорість. Причини цього як механічні, так і хімічні.

Пластик, з якого роблять ковпаки нинішніх фар, старіє від кількох факторів: променів ламп, сонячного світла, піску і камінчиків

Тому на заводі пластик покривають особливим захисним лаком, який не боїться ні зміни температур, ні ультрафіолету, і до того ж стійко переносить “обробку” піском, кристалами льоду і дрібними камінчиками. Однак, з часом захисний шар також тьмяніє, у оригінальних якісних фар це відбувається за 5-10 років, у більш дешевих – набагато швидше.

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Виправити проблему можна абразивним поліруванням, благо товщина захисного шару на склі дозволяє це зробити, і навіть не раз. Полірувати фари зазвичай вміють майстри, які займаються поліруванням кузова, вони застосовують спеціальні пасти, кола і полірувальну машинку з можливістю підтримання невисоких оборотів – від 1000-1500 об./хв. Абразивні матеріали видаляють із заводського захисту тонкий поверхневий шар, на якому за роки експлуатації авто утворилося багато мікроподряпин, пожовтіння та інші наслідки старіння. Ковпак фари знову стає прозорим і не затримує частину світла.

Професіонали полірують фари подібно до того, як полірують кузов: абразивними пастами декількох номерів і електроінструментом

Серед бувалих автомобілістів поширена думка, що після полірування пластикових фар їх потрібно неодмінно покривати лаком або захисною плівкою. Думка дещо помилкова, оскільки при грамотному підході до справи заводський захисний шар буде видалено лише частково, і шару, що залишився, вистачить для виконання захисних функцій. Звичайно, тут важливо, щоб недосвідчений полірувальник не стер весь захист відразу, інакше пластик справді залишиться незахищеним і знову потьмяніє вже через кілька місяців. Тоді його доведеться полірувати знову і відразу покривати лаком або так званою “бронеплівкою”.

Цікаво, що у продажу при бажанні можна знайти “аматорські” поліролі для фар – для самостійного полірування. У комплект входить власне поліроль і серветка, яка застосовується замість кола, яким працюють професіонали. У таких аматорських комплектах використовується м'який, ніжний поліроль, який захищає фару від зняття з неї надмірного шару.

Аматорські набори для полірування фар допомагають вирішити проблему, якщо оптика не стара. Особливих зусиль не потрібно

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Майте на увазі, що світло фар тьмяніє не тільки через помутніння пластикового ковпака, є ще як мінімум дві причини. У ксенонових фар це в першу чергу зниження яскравості самих ламп, що навіть у штатних якісних настає через три-чотири роки. У меншій мірі цей фактор має місце у галогенок, які довго зберігають початкову яскравість. На другому місці – потьмяніння відбивача і лінз (у лінзованої оптики), яке стосується і ксенону, і галогенових фар. Тому якщо вам хочеться радикально підвищити яскравість старих фар, полірування фар буде лише напівзаходом.

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