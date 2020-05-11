Електромобілі в Україні незабаром отримуватимуть зелені номери.

Якщо раніше у номерних знаках авто використовувались букви, що є і в латинському, і в українському алфавіті, то для електромобілів зробили виключення. Такі номери будуть відрізнятись не тільки кольором, але буквами лише з латинського алфавіту.

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"Ось так реалізується мій закон про зелені номери для електромобілів, що було прийнято в останній день Верховної Ради попереднього скликання", – пише на своїй сторінці он зі співавторів закону Олексій Рябчин.

"На фото - нові номерні знаки та серії для згідно стандарту ДСТУ 4278:2019. Також окрема серія для електробусів, в яких спеціальна серія літеросполук. Дуже чекаю, щоб побачити зелені номери для електробілів не на картинках з ДСТУ, а на вулицях нашої країни. Сподіваюсь, що це відбудеться дуже скоро, після лібералізації або закінчення карантину, - пише Олексій Рябчин.

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