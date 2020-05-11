Электромобили в Украине вскоре будут получать зеленые номера.

Если раньше в номерных знаках авто использовались буквы, которые есть и в латинском и в украинском алфавите, то для электромобилей сделали исключение. Такие номера будут отличаться не только цветом, но буквами только латинского алфавита.

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"Вот так реализуется мой закон о зеленых номерах для электромобилей, который был принят в последний день Верховной Рады предыдущего созыва", – пишет на своей странице один из соавторов закона Алексей Рябчин.

"На фото – новые номерные знаки и серии согласно стандарту ДСТУ 4278:2019. Также отдельная серия для электробусов, у которых специальная серия сочетания букв. Очень жду, чтобы увидеть зеленые номера для электромобилей не на картинках с ГОСТ, а на улицах нашей страны. Надеюсь, что это произойдет очень скоро, после либерализации или окончания карантина, – пишет Алексей Рябчин.

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