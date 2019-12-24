Штрафы начнут действовать, но есть метод их предотвращения.

Руководство объединения "АвтоЕвроСила" вместе с юристами разработали порядок действий для владельцев автомобилей на еврономерах с начала 2020 года.

С 1 января 2020 года будет такая же ситуация, как в начале осени. Тогда автомобили на еврономерах должны были штрафовать с 22 августа по 12 сентября, пока не было закона 73 об отсрочке. Тогда была найдена формула, которая позволяла избежать штрафов, пока полиция и таможня не имели общей базы.

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Единственная проблема, которая оставалась – это штрафы от таможенников на границе (даже если вы пересекаете границу без авто, но есть невывезенное авто) и в зонах внутренних таможен, поскольку таможенники имеют доступ к базе.

Кстати, все штрафы на 170 тыс. грн, которые были выписаны до 31 декабря 2019 года, будут отменены, как только президент подпишет закон 2288 и он будет опубликован. Однако вместе с тем таможенники на границах могут штрафовать с 1 января 2020 года.

Чтобы не получить штраф на границе, юристы "АвтоЕвроСилы" разработали "Спасательный жилет”. Это набор документов под растаможку, который свидетельствует, что человек готов к растаможиванию и ждет закон.

Список документов:

Договор купли-продажи Документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля Сертификат соответствия Договор с брокером.

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Если показать таможне эти документы, рассмотрение дела о привлечении к ответственности откладывается на время, необходимое для принятия закона о Доступной Растаможке, уверены в "АвтоЕвроСиле". Однако ни одним законом или подзаконным актом такая процедура не предусмотрена.

Если же полиция остановила автомобиль на иностранных номерах, то она может оштрафовать водителя за любое нарушение правил дорожного движения. А вот о нарушении таможенных правил речи нет. Ведь в полиции до сих пор отсутствует доступ к таможенной базе. Поэтому если полиция пытается штрафовать, надо вызвать следственно-оперативную группу, рекомендуют юристы "АвтоЕвроСилы".

Больше информации – в видео:

Напомним, что "евробляхеры" поверили, что их не будут штрафовать.