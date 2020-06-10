Існує дуже поширена думка, що для їзди на мотоциклі мопеді або скутері обов’язково потрібні "права" і "техпаспорт". Але це твердження не завжди вірно.

Насправді у деяких випадках можна обійтись без звичних "прав", "техпаспорта" та страхового полісу. Але це стосується, передусім, спортивної техніки, яка не призначена для доріг загально користування.

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Для того, аби кататись на кросовому мотоциклі лісами, полями та спецділянками, його не обов’язково реєструвати в Сервісних центрах МВС. Те ж саме стосується мотоциклів, які використовуються на закритих треках (наприклад, автодрому "Чайка" або "Феофанія"). Словом, "права" і "техпаспорт" потрібні лише при використанні техніки на дорогах загального користування.

Тут варто зазначити, що техніка яка не використовується на дорогах загального користування, зазвичай, реєструється в автомотоклубі, федерації, або іншій спортивній організації. Оформлюються так звані "спортивні документи". Потрібно це для того, аби при перевезенні таких мотоциклів (скажімо на причепі або в кузові вантажного авто) не виникало зайвих клопотів з поліцією.

Спортивний “техпаспорт”

Трошки складніша ситуація зі скутерами та мопедами (до 50 куб см). До 2010 року використовувати мопеди та скутери можна було без "прав" та "техпаспорту". Зараз, навіть при наявності посвідчення водія з відкритою категорією "А" нового зразка, їздити на мопеді дорогами загального користування не можна. Потрібно відкрити окрему категорію "А1". Проте якщо права старі (де немає розмежування на "А" та "А1") відкритою мотоциклетною категорією - на скутері їздити можна.

“Талон” на мопед або скутер

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Але з реєстрацію мопедів та скутерів залишились деякі прогалини. Техніку, яка випущена до 2010 року, можна зареєструвати наприклад, за "талоном" (їх використовували до 2010 року). Такий документ підтверджує право власності на мопед або скутер. Більше того, зареєструвати мопед, випущений до 2010 року, можна без будь-яких документів (за умови, що він не у розшуку). Докладна інструкція доступна за цим посиланням. Але насправді дуже багато скутерів їздять без реєстрації, використовуючи лише "талон".

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Штраф за їзду "без прав" відповідної категорії складає 510 грн. За їзду на мотоциклі без реєстрації та номерного знака - 170 грн. Але якщо на мотоцикл немає зовсім ніяких документів, поліцейські можуть забрати його на штрафмайданчик. Якщо є "спортивні документи" або "талон", то штрафмайданчика можна уникнути, але штраф усе одно загрожує.

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