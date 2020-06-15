Чтобы кататься по городу "на стиле", не обязательно покупать кабриолет Ferrari, для этого хватит и двухколесника от Piaggio. Одна беда: в обоих случаях прическа будет испорчена.

В мире скутеров имя Vespa является одним из самых известных. Итальянский бренд Piaggio начал выпуск скутеров этой серии сразу после Второй мировой войны и сохранил классический дизайн до наших дней, обеспечив его современными технологиями и стилем.

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Vespa с годами стала своеобразным модным аксессуаром, особенно в таких чувствительных к моде городах, как Париж или Рим. Начиная с 1946 года фирма выпустила почти 20 миллионов таких аксессуаров, а теперь взялась превращать их в настоящие модные вещи.

Модель 946 является самой молодой в линейке Vespa, она считается прямой наследницей классического мопеда с формами осы, за которые скутер и получил свое название. Vespa 946 дебютировал в 2013 году и с тех пор успел получить несколько особых дизайнерских версий. Последняя коллаборация – с модным домом Christian Dior.

Фото: Vespa 946 Christian Dior / Piaggio

Главным дизайнером проекта выступила Мария Грация Кюри – креативный директор женских коллекций Dior. Сейчас дом кутюр готовит сумки, шлемы и другие фирменные аксессуары для Vespa 946, а итальянский производитель налаживает конвейеры для выпуска мопедов.

Старт продаж намечен на первые месяцы 2021 года, а это значит, что Vespa 946 от Christian Dior может стать отличным подарком для модницы к следующему Дню святого Валентина.

Фото: Vespa 946 Emporio Armani Edition / Piaggio

Стоимость лимитированной серии мопедов 946 от Christian Dior пока не названа. Актуальная модель скутера предлагается в исполнении Red, а в 2017 году была выпущена ограниченная серия скутеров Piaggio Vespa 946 Emporio Armani Edition, которые стоили около 10 тысяч евро.

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