Модернизация четвертого поколения седана оказалась достаточно поверхностной, как обновление, а не смена поколений.

Новый IS расширяет границы динамической производительности в компактном спортивном седане с задним приводом, чтобы вывести удовольствие от вождения на более высокий уровень. Так описывает соперника "большой немецкой тройки" японский производитель. Первоочередное внимание создатели автомобиля уделили управляемости.

Ключевые особенности Lexus IS 2021

  • Прекрасная маневренность и комфорт при езде, отточенные в Техническом центре Toyota Shimoyama
  • Агрессивная стилистика соответствует высоким эксплуатационным показателям
  • Современные технологии, включая новейшие системы безопасности Lexus +

В четвертом поколении Lexus IS сохранил шасси своего предшественника, хотя и существенными изменениями. Производитель утверждает, что модернизированная платформа стала жестче и легче, особенно в части неподрессоренных масс. Так, целый ряд стальных компонентов подвески заменен на алюминиевые. Это уменьшило массу амортизаторов на 20%, А-образные рычаги стали легче на 18%, стабилизатор поперечной устойчивости – на 17%. Кроме того, упоминаются дополнительные усилители и новые технологии сварки в силовой структуре.

Также интересно: Nissan X-Trail нового поколения представлен официально

Внешние обновления – эволюционные: новая оптика спереди и сзади, слегка отретушированная решетка радиатора, появились массивные динамические выштамповки в нижней части боковин, а топовым версиям седана впервые предложены 19-дюймовые колеса от BBS.

Архитектура интерьера также сохранила знакомые очертания, а главным изменением здесь является мультимедийная система с сенсорным тачпадом на центральном тоннеле и планшетоподобным экраном. Сам дисплей смещен на 8 сантиметров ближе к водителю, а его размер зависит от оснащения модели и может колебаться от 8 до 10,3 дюймов по диагонали.

Моторная гамма новинки – та же, что и раньше. 2-литровый турбомотор производит 245 л.с., а 3,5-литровый V6 имеет два варианта отдачи: 264 л.с. и 315 л.с. Менее производительная версия имеет только задний привод, 264-сильный IS может быть только полноприводным, а покупатели топовой версии смогут выбирать между двумя типами привода.

Моноприводным седанам предназначен 6-ступенчатый автомат, а полноприводным – 8-диапазонный. Кроме того, для модификации IS 350 F Sport доступна адаптивная подвеска.

Фото: Lexus IS нового поколения / Lexus

Сроки появления на рынке и цены на новый Lexus IS пока не были объявлены. Не нашла подтверждения и версия о появлении модификации IS 500 с новым V8, о которой ходили слухи.

Смотрите также: Украинские электровелосипед Delfast Top 3 заставляет другие электробайки стесняться своих характеристик