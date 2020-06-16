Модернизация четвертого поколения седана оказалась достаточно поверхностной, как обновление, а не смена поколений.
Новый IS расширяет границы динамической производительности в компактном спортивном седане с задним приводом, чтобы вывести удовольствие от вождения на более высокий уровень. Так описывает соперника "большой немецкой тройки" японский производитель. Первоочередное внимание создатели автомобиля уделили управляемости.
Ключевые особенности Lexus IS 2021
- Прекрасная маневренность и комфорт при езде, отточенные в Техническом центре Toyota Shimoyama
- Агрессивная стилистика соответствует высоким эксплуатационным показателям
- Современные технологии, включая новейшие системы безопасности Lexus +
В четвертом поколении Lexus IS сохранил шасси своего предшественника, хотя и существенными изменениями. Производитель утверждает, что модернизированная платформа стала жестче и легче, особенно в части неподрессоренных масс. Так, целый ряд стальных компонентов подвески заменен на алюминиевые. Это уменьшило массу амортизаторов на 20%, А-образные рычаги стали легче на 18%, стабилизатор поперечной устойчивости – на 17%. Кроме того, упоминаются дополнительные усилители и новые технологии сварки в силовой структуре.
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Внешние обновления – эволюционные: новая оптика спереди и сзади, слегка отретушированная решетка радиатора, появились массивные динамические выштамповки в нижней части боковин, а топовым версиям седана впервые предложены 19-дюймовые колеса от BBS.
Архитектура интерьера также сохранила знакомые очертания, а главным изменением здесь является мультимедийная система с сенсорным тачпадом на центральном тоннеле и планшетоподобным экраном. Сам дисплей смещен на 8 сантиметров ближе к водителю, а его размер зависит от оснащения модели и может колебаться от 8 до 10,3 дюймов по диагонали.
Моторная гамма новинки – та же, что и раньше. 2-литровый турбомотор производит 245 л.с., а 3,5-литровый V6 имеет два варианта отдачи: 264 л.с. и 315 л.с. Менее производительная версия имеет только задний привод, 264-сильный IS может быть только полноприводным, а покупатели топовой версии смогут выбирать между двумя типами привода.
Моноприводным седанам предназначен 6-ступенчатый автомат, а полноприводным – 8-диапазонный. Кроме того, для модификации IS 350 F Sport доступна адаптивная подвеска.
Фото: Lexus IS нового поколения / Lexus
Сроки появления на рынке и цены на новый Lexus IS пока не были объявлены. Не нашла подтверждения и версия о появлении модификации IS 500 с новым V8, о которой ходили слухи.
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