Модернизация четвертого поколения седана оказалась достаточно поверхностной, как обновление, а не смена поколений.

Новый IS расширяет границы динамической производительности в компактном спортивном седане с задним приводом, чтобы вывести удовольствие от вождения на более высокий уровень. Так описывает соперника "большой немецкой тройки" японский производитель. Первоочередное внимание создатели автомобиля уделили управляемости.

Ключевые особенности Lexus IS 2021

Прекрасная маневренность и комфорт при езде, отточенные в Техническом центре Toyota Shimoyama

Агрессивная стилистика соответствует высоким эксплуатационным показателям

Современные технологии, включая новейшие системы безопасности Lexus +

В четвертом поколении Lexus IS сохранил шасси своего предшественника, хотя и существенными изменениями. Производитель утверждает, что модернизированная платформа стала жестче и легче, особенно в части неподрессоренных масс. Так, целый ряд стальных компонентов подвески заменен на алюминиевые. Это уменьшило массу амортизаторов на 20%, А-образные рычаги стали легче на 18%, стабилизатор поперечной устойчивости – на 17%. Кроме того, упоминаются дополнительные усилители и новые технологии сварки в силовой структуре.

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Внешние обновления – эволюционные: новая оптика спереди и сзади, слегка отретушированная решетка радиатора, появились массивные динамические выштамповки в нижней части боковин, а топовым версиям седана впервые предложены 19-дюймовые колеса от BBS.

Архитектура интерьера также сохранила знакомые очертания, а главным изменением здесь является мультимедийная система с сенсорным тачпадом на центральном тоннеле и планшетоподобным экраном. Сам дисплей смещен на 8 сантиметров ближе к водителю, а его размер зависит от оснащения модели и может колебаться от 8 до 10,3 дюймов по диагонали.

Моторная гамма новинки – та же, что и раньше. 2-литровый турбомотор производит 245 л.с., а 3,5-литровый V6 имеет два варианта отдачи: 264 л.с. и 315 л.с. Менее производительная версия имеет только задний привод, 264-сильный IS может быть только полноприводным, а покупатели топовой версии смогут выбирать между двумя типами привода.

Моноприводным седанам предназначен 6-ступенчатый автомат, а полноприводным – 8-диапазонный. Кроме того, для модификации IS 350 F Sport доступна адаптивная подвеска.

Фото: Lexus IS нового поколения / Lexus

Сроки появления на рынке и цены на новый Lexus IS пока не были объявлены. Не нашла подтверждения и версия о появлении модификации IS 500 с новым V8, о которой ходили слухи.

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