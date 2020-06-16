Модернізація четвертої генерації седана виявилась досить поверхневою, мов оновлення, а не зміна поколінь.

Новий IS розсуває межі динамічної продуктивності у компактному спортивному седані з заднім приводом, аби вивести задоволення від водіння на вищий рівень. Так описує суперника “великої німецької трійки” японський виробник. Першочергову увагу творці автомобіля приділили керованості.

Ключові особливості Lexus IS 2021

Прекрасна маневреність та комфорт при їзді відточені у Технічному центрі Toyota Shimoyama

Агресивна стилістика відповідає високим експлуатаційним показникам

Найсучасніші технології, включаючи новітні системи безпеки Lexus +

У четвертому поколінні Lexus IS зберіг шасі свого попередника, хоча й суттєвими змінами. Виробник стверджує, що модернізована платформа стала жорсткішою і легшою, особливо в частині безпружинних мас. Так, цілий ряд сталевих компонентів підвіски замінений на алюмінієві. Це зменшило масу амортизаторів на 20%, А-подібні важелі полегшали на 18%, стабілізатор поперечної стійкості – на 17%. Крім того, згадуються додаткові підсилювачі і нові технології зварювання в силовій структурі.

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Зовнішні оновлення – еволюційні: нова оптика спереду і ззаду, злегка відретушована решітка радіатора, з’явились масивні динамічні виштамповки в нижній частині боковин, а топовим версіям седана вперше запропоновані 19-дюймові колеса від BBS.

Архітектура інтер'єру також зберегла знайомі обриси, а головною зміною тут є мультимедійна система з сенсорним тачпадом на центральному тунелі і планшетоподобним екраном. Сам дисплей зміщений на 8 сантиметрів ближче до водія, а його розмір залежить від оснащення моделі і може коливатися від 8 до 10,3 дюймів по діагоналі.

Моторна гамма новинки – та ж, що й раніше. 2-літровий турбомотор продукує 245 к.с., а 3,5-літровий V6 має два варіанти віддачі: 264 к.с. та 315 к.с. Менш продуктивна версія має тільки задній привід, 264-сильний IS може бути тільки повнопривідним, а покупці топової версії зможуть обирати між обома типами приводу.

Моноприводним седанам призначений 6-ступінчатий автомат, а повнопривідним – 8-діапазонний. Крім того, для модифікації IS 350 F Sport доступна адаптивна підвіска.

Фото: Lexus IS нового покоління / Lexus

Терміни появи на ринку та ціни на новий Lexus IS поки не були оголошені. Не знайшла підтвердження і версія про появу модифікації IS 500 з новим V8, про яку ходили чутки.

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