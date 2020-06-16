Модернізація четвертої генерації седана виявилась досить поверхневою, мов оновлення, а не зміна поколінь.
Новий IS розсуває межі динамічної продуктивності у компактному спортивному седані з заднім приводом, аби вивести задоволення від водіння на вищий рівень. Так описує суперника “великої німецької трійки” японський виробник. Першочергову увагу творці автомобіля приділили керованості.
Ключові особливості Lexus IS 2021
- Прекрасна маневреність та комфорт при їзді відточені у Технічному центрі Toyota Shimoyama
- Агресивна стилістика відповідає високим експлуатаційним показникам
- Найсучасніші технології, включаючи новітні системи безпеки Lexus +
У четвертому поколінні Lexus IS зберіг шасі свого попередника, хоча й суттєвими змінами. Виробник стверджує, що модернізована платформа стала жорсткішою і легшою, особливо в частині безпружинних мас. Так, цілий ряд сталевих компонентів підвіски замінений на алюмінієві. Це зменшило масу амортизаторів на 20%, А-подібні важелі полегшали на 18%, стабілізатор поперечної стійкості – на 17%. Крім того, згадуються додаткові підсилювачі і нові технології зварювання в силовій структурі.
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Зовнішні оновлення – еволюційні: нова оптика спереду і ззаду, злегка відретушована решітка радіатора, з’явились масивні динамічні виштамповки в нижній частині боковин, а топовим версіям седана вперше запропоновані 19-дюймові колеса від BBS.
Архітектура інтер'єру також зберегла знайомі обриси, а головною зміною тут є мультимедійна система з сенсорним тачпадом на центральному тунелі і планшетоподобним екраном. Сам дисплей зміщений на 8 сантиметрів ближче до водія, а його розмір залежить від оснащення моделі і може коливатися від 8 до 10,3 дюймів по діагоналі.
Моторна гамма новинки – та ж, що й раніше. 2-літровий турбомотор продукує 245 к.с., а 3,5-літровий V6 має два варіанти віддачі: 264 к.с. та 315 к.с. Менш продуктивна версія має тільки задній привід, 264-сильний IS може бути тільки повнопривідним, а покупці топової версії зможуть обирати між обома типами приводу.
Моноприводним седанам призначений 6-ступінчатий автомат, а повнопривідним – 8-діапазонний. Крім того, для модифікації IS 350 F Sport доступна адаптивна підвіска.
Фото: Lexus IS нового покоління / Lexus
Терміни появи на ринку та ціни на новий Lexus IS поки не були оголошені. Не знайшла підтвердження і версія про появу модифікації IS 500 з новим V8, про яку ходили чутки.
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