Вітчизняна компанія Delfast представила оновлену версію своєї кращої моделі і її характеристики справді вражаючі.

Самий лише факт, що про Delfast Top 3.0 написали кращі профільні ЗМІ світу, свідчить про те, що український електробайк має неабиякі якості. Electrek, RideAppart, WebBikeWorld, eBike-Generation, Autoevolution… американські, італійські, німецькі, індійські, китайські… портали нахвалюють український байк і пророкують йому успіх на ринку.

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Перш за все, двигун Delfast Top 3.0 у кілька разів потужніший, ніж у середньостатистичного електровелосипеда, а його батарея забезпечує просто космічну цифру пробігу на одному заряді. При цьому максимальна швидкість двоколісника також вища, за середньостатистичну і становить 80 км/год.

Запас ходу електровелосипеда Delfast Top 3.0 перевірявся у лабораторних умовах та в реальному житті. У першому випадку показник становить більш ніж вражаючі 321 км, тоді як з різноманітними чинниками, що впливають на пробіг (спека, холод, рух у міському трафіку тощо), запас ходу на одному заряді становить 175 км. Більшість аналогів пишається запасом ходу у 100 кілометрів.

Фото: Delfast Top 3.0 / Delfast

Електробайк оснащений електромотором QS V2 потужністю у 3 кВт (пікова – 5 кВт) та крутним моментом у 182 Нм. Мотор має захист від вологи і пилу стандарту IPX5. Двоколісник оснащується потужною підвіскою, гідравлічними гальмами, кольоровим дисплеєм приладів із підтримкою мобільного додатку. Байк важить 69,9 кіло і може перевозити ще 135, не рахуючи водія.



Вартість електробайка Delfast Top 3.0 на ринку США складає $6649, у Європі – €6249, у решті країн світу – $6799. При цьому, для перших покупців буде доступна знижка у 1000 євро/доларів. Початок поставок запланований на серпень цього року.

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