Отечественная компания Delfast представила обновленную версию своей лучшей модели и ее характеристики действительно впечатляющие.

Один только факт, что о Delfast Top 3.0 написали лучшие профильные СМИ мира, свидетельствует о том, что украинский электробайк имеет незаурядные качества. Electrek, RideAppart, WebBikeWorld, eBike-Generation, Autoevolution... американские, итальянские, немецкие, индийские, китайские... порталы нахваливают украинский байк и пророчат ему успех на рынке.

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Прежде всего, двигатель Delfast Top 3.0 в несколько раз мощнее, чем у среднестатистического электровелосипеда, а его батарея обеспечивает просто космическую цифру пробега на одном заряде. При этом максимальная скорость двухколесника также выше среднестатистической и составляет 80 км/час.

Запас хода электровелосипеда Delfast Top 3.0 проверялся в лабораторных условиях и в реальной жизни. В первом случае показатель составляет более чем впечатляющие 321 км, тогда как с разнообразными факторами, влияющими на пробег (жара, холод, движение в городском трафике и т. д.), запас хода на одном заряде составляет 175 км. Большинство аналогов гордится запасом хода в 100 километров.

Фото: Delfast Top 3.0 / Delfast

Электробайк оснащен электромотором QS V2 мощностью в 3 кВт (пиковая – 5 кВт) и крутящим моментом в 182 Нм. Мотор имеет защиту от влаги и пыли стандарта IPX5. Транспорт оснащается мощной подвеской, гидравлическими тормозами, цветным дисплеем приборов с поддержкой мобильного приложения. Байк весит 69,9 килограмма и может перевозить еще 135, не считая водителя.



Стоимость электробайка Delfast Top 3.0 на рынке США составляет $6 649, в Европе – €6 249, в остальных странах мира – $6 799. При этом, для первых покупателей будет доступна скидка в 1 000 евро/долларов. Начало поставок запланировано на август этого года.

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