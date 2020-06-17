На мега-позашляховик вже приймаються замовлення.

Ефектний і високоефективний позашляховик Rezvani Tank випускається вже у другому поколінні. Та його дві осі, схоже, не можуть витримати усю брутальну потужність машини. Тому американська компанія анонсувала щось ще потужніше і дорожче на трьох осях.

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Rezvani Tank може бути броньованим або більш цивільним, але виглядає однаково сильним. Позашляховик зі стартовим цінником близько 300 тисяч доларів і 1000-сильним мотором є одним з найкрутіших автомобілів світу. Та на підході щось ще потужніше і сміливіше, під назвою Hercules 6x6.

Спробувавши побачити на офіційному тізері більше, ніж дозволено, ми помітили напис “NICE TRY” – “гарна спроба”, у затемненій частині зображення. Доведеться дочекатись офіційного релізу від Rezvani.

Поки що про “Геркулес” можна сказати небагато. Як і його попередники, новий позашляховик матиме армійську стилістику та дорожнью динаміку, поєднану з високим рівнем комфорту. З назви зрозуміло, що він матиме привід на всі шість коліс.

Імовірно, основою для нової моделі Rezvani, як і для Tank X, стане Jeep Wrangler JL. Якщо він успадкує силовий агрегат від чотириколісної моделі, 6,2-літровий V8-турбо забезпечить Hercules 6x6 потужністю у 1000 кінських сил і крутним моментом у 1180 ньютон-метрів.

Компанія Rezvani відкрила прийом замовлень на Hercules 6x6, із обов’язковим депозитом у $266. Ціни на новинку не оголошені, однак можна очікувати, що вони будуть вищими, ніж у Tank.

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