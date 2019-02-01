Чого вартий автомобіль ціною у 300 тисяч доларів?

Перед вами не тюнінг Toyota FJ Cruiser і навіть не його останнє покоління. Це броньована варсія потужного джипа Rezvani Tank, що коштує $300 тисяч.

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Існує певна категорія цивільних, котрим просто конче необхідні такі машини, як Rezvani Tank Military Edition. Броня класу В7 і балістичний захист 7-го рівня – це вам не жарти. Принаймні, як доводить це відео, атаку зі штурмовою гвинтівкою SIG Sauer SIG 516 джип витримає.



Нагадаємо, “екстремальна тактична машина” Rezvani Tank Military Edition має бронювання класу B7 (за однією з класифікацій – вищий ступінь захисту від стрілецької зброї) і куленепробивне скло, тепловізор, системе пожежогасіння, пристрій для димової завіси, посилену підвіску і тому подібні атрибути справжнього військового автомобіля. При цьому він має допуск на громадські дороги.

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