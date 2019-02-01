Чего стоит автомобиль ценой в 300 тысяч долларов?

Перед вами не тюнинг Toyota FJ Cruiser и даже не его последнее поколение. Это бронированная версия мощного джипа Rezvani Tank, что стоит $300 тысяч.

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Существует определенная категория гражданских, которым просто крайне необходимы такие машины, как Rezvani Tank Military Edition. Броня класса В7 и баллистическая защита 7-го уровня – это вам не шутки. По крайней мере, как показывает это видео, атаку со штурмовой винтовкой SIG Sauer SIG 516 джип выдержит.

Напомним, "экстремальная тактическая машина" Rezvani Tank Military Edition имеет бронирование класса B7 (по одной из классификаций – высшая степень защиты от стрелкового оружия) и пуленепробиваемое стекло, тепловизор, систему пожаротушения, устройство для дымовой завесы, усиленную подвеску и тому подобные атрибуты настоящего военного автомобиля. При этом он имеет допуск на общественные дороги.

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