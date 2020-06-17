Амбіції компанії також включають виробництво мінвенів з та важкої техніки з такими ж силовими агрегатами.

Стартап H2X Australia вийшов з режиму таємності, анонсувавши кілька прототипів електричних транспортних засобів з силовими установками на водневих паливних елементах.

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H2X Australia наразі налічує 70 співробітників, ще 100 планує найняти до кінця року, аби такою командою побудувати кілька прототипів транспортних засобів та представити їх у 2021 та 2022 році. Виробництво сподіваються розпочати у 2025 році, залучивши до роботи штат у 5000 працівників.

Засновники компанії – Брендан Норман та Кріс Рейтц, є виходцями з автмообільної індустрії. Перший обіймав посади фінансового директора в BMW Financial Services Корея, Audi Volkswagen Сінгапур, Audi Japan KK, Volkswagen Group Саудівська Аравія, а також був операційним менеджером на Infiniti Europe Middle East Africa, тоді як його партнер працював дизайнером у Volkswagen, Audi, Nissan та директором з дизайну Fiat/Alfa Romeo. Обидва також мають безпосереднє відношення до китайського стартапу Grove Hydrogen Automotive.

H2X заявляє, що спершу планує побудувати два важкі транспортні засоби для великих транспортних компаній, оскільки існуюча в Австралії інфраструктура для машин з водневими силовими установками практично відсутня. Слідом за ними з'явиться позашляховик SNOWY – сімейний автомобіль з приводом на передні колеса, з агрегатом на 190 кВт (255 к.с.) і запасом ходу близько 650 км (NEDC) на 5 кг водню. Сам водень буде зберігатися у резервуарах 4 рівня безпеки при тиску 700 бар.



Автомобільний паливний елемент PEM, виготовлений Elring Klinger, здатний виробляти безперервні 60 кВт (80 к.с.) електричної потужності. На борту, в якості буфера, також передбачені літієві акумулятори, котрі можна підживити від розетки та за допомогою системи рекуперації від Skeleton Tech.

H2X каже, що кросовер матиме адаптивний круїз, автоматичне гальмування в аварійних ситуаціях, допомогу в зміні смуги руху, розподіл гальмівних сил, електроприводи крісел, 13-дюймовий екран медіацентру з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay, а також восьмимовна звукова система та антимікробна система дезінфекції салону.



Якщо H2X Australia вдасться задумане, стартап не лише складе конкуренцію Hyundai Nexo та Toyota Mirai, а й відкриє новий сегмент для цього типу електричних платформ – мінівен.

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