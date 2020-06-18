Оголошення про розробку дизайну для китайського електрокара з'явилось у соцмережі WeChat, підтверджуючи попередні наміри.
У січні цього року Ілон Маск заявив, що було б непогано, якби китайський центр розробки і дизайну самостійно створив нову модель, причому для глобального ринку. Здається, у цьому напрямку почався рух.
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Tesla офіційно запросила китайських спіробітників до роботи над дизайном і конструкцією для нового EV місцевого виробництва.
“Думаю, було б надзвичайно круто – і тому ми спробуємо це зробити – дозволити проектному та інженерному центру в Китаї насправді створити оригінальний автомобіль для всього світу”, – зазначив Ілон Маск на відкритті китайської Гігафабрики у січні.
Деталі про технічне завдання для нової Tesla подані китайською, однак автор публікації повідомляє, що мова йде про компактний електрокар, який розташується в лінійці нижче Model 3.
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