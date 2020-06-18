Привабливіший зовні, комфортніший та технологічніший всередині і добре керований та потужний в роботі Е-Клас тепер доступний у виконанні AMG.

Вітчизняний імпортер та офіційний представник Mercedes-Benz в Україні повідомив про початок продажів оновлених седана та універсала Mercedes-AMG E 63 4MATIC +.

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З моменту презентації в 1986 році легендарного “Молота”, Mercedes-Benz Е-Class став однією з ключових моделей Mercedes-AMG. В останньому поколінні динаміка спортивних автомобілів з Аффальтербаха поєднується зі значно більшим комфортом і доповнюється великим оновленням дизайну.

Передню частину рестайлінгової моделі відрізняє збільшена решітка радіатора, виконана у стилі AMG з дванадцятьма вертикальними жалюзі і великим шевроном Mercedes у центрі. Нові повністю світлодіодні фари Multibeam LED, закруглений капот з “силовими” виступами і розширені на 27 міліметрів передні колісні арки створюють абсолютно новий, ще більш динамічний зовнішній вигляд.

У задній частині седана притягують погляд нові 2-секційні ліхтарі, візуально пов'язані декоративною смугою хромованого молдінгу. На універсалі вона продовжується до зовнішнього краю ліхтарів.

Оновлений задній бампер підкреслює ширину кузова, а також позитивно впливає на аеродинаміку. Його нижня частина виконана в глянсовому чорному кольорі і елегантно акцентована декоративним елементом в кольорі Silver Shadow, контурно підкреслює насадки вихлопних труб.

Фото: новий Mercedes-AMG E 63 4MATIC + вже в Україні / Daimler

У списку кольорів кузова з’явились нові: “графітовий сірий металік”, “технологічний сріблястий металік”, а також “блискучий синій матовий”. Останній раніше був доступний виключно для суперкара AMG GT.

4-літровий мотор AMG V8 Biturbo в новій версії моделі отримав покращену систему повітряного охолодження, за рахунок збільшених повітрозабірників.

Інтер'єр також значно оновився і поєднує в собі спортивну атмосферу з високоякісними матеріалами і характерними елементами AMG. Фонове освітлення салону з індивідуальними налаштуваннями поставляється в стандартній комплектації.

Фото: універсал Mercedes-AMG E 63 4MATIC + / Daimler

Сидіння AMG, оббиті шкірою наппа, пропонують надійну бічну підтримку і високий комфорт в далеких поїздках, а також мають спеціальну схему оббивки і значок “AMG” на спинках передніх крісел. Також можна замовити сидіння AMG Performance з інтегрованими в спинку підголівниками та ще більш розвиненою бічною підтримкою.

E 63 4MATIC+ E 63 S 4MATIC+ Двигун 4,0-літровий V8 з безпосереднім впорскуванням та двома турбонагнітачами Робочий об’єм, см. куб. 3982 Максимальна потужність 420 кВт (571 к.с.) 450 кВт (612 к.с.) Максимальний крутний момент 750 Нм 850 Нм Коробка передач Роботизована 9-швидкісна AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Прискорення 0-100 км/год (універсал) 3,5 с (3,6 с) 3,4 с (3,5 с) Максимальна швидкість, (універсал) 250 км/год 300 км/год (290 км/год) Витрата пального у комбінованому циклі (універсал) 11,6 л/100 км (11,8 л/100 км)* 11,6 л/100 км (11,9 л/100 км)*

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