Привлекательный внешне, комфортный и технологичный внутри и хорошо управляемый и мощный в работе Е-класс теперь доступен в исполнении AMG.

Отечественный импортер и официальный представитель Mercedes-Benz в Украине сообщил о начале продаж обновленных седана и универсала Mercedes-AMG E 63 4MATIC+.

Также интересно: BMW представила новые M5 и M5 Competition

С момента презентации в 1986 году легендарного "Молота", Mercedes-Benz Е-Class стал одной из ключевых моделей Mercedes-AMG. В последнем поколении динамика спортивных автомобилей из Аффальтербаха сочетается со значительно большим комфортом и дополняется большим обновлением дизайна.

Переднюю часть рестайлинговой модели отличает увеличенная решетка радиатора, выполненная в стиле AMG с двенадцатью вертикальными жалюзи и большим шевроном Mercedes в центре. Новые полностью светодиодные фары Multibeam LED, закругленный капот с "силовыми" выступлениями и расширенными на 27 миллиметров передние колесные арки создают совершенно новый, еще более динамичный внешний вид.

В задней части седана притягивают взгляд новые 2-секционные фонари, визуально связанные декоративной полосой хромированные молдинги. На универсале она продолжается до внешнего края фонарей.

Обновленный задний бампер подчеркивает ширину кузова, а также положительно влияет на аэродинамику. Его нижняя часть выполнена в глянцевом черном цвете и элегантно акцентирована декоративным элементом в цвете Silver Shadow, контурно подчеркивает насадки выхлопных труб.

Фото: новый Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ уже в Украине / Daimler

В списке цветов кузова появились новые: "графитовый серый металлик", "технологический серебристый металлик", а также "блестящий синий матовый". Последний ранее был доступен исключительно для суперкара AMG GT.

4-литровый мотор AMG V8 Biturbo в новой версии модели получил улучшенную систему воздушного охлаждения, за счет увеличенных воздухозаборников.

Интерьер также значительно обновился и сочетает в себе спортивную атмосферу с высококачественными материалами и характерными элементами AMG. Фоновое освещение салона с индивидуальными настройками поставляется в стандартной комплектации.

Фото: универсал Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ / Daimler

Сиденья AMG, обитые кожей наппа, предлагают надежную боковую поддержку и высокий комфорт в дальних поездках, а также имеют специальную схему обивки и значок “AMG” на спинках передних кресел. Также можно заказать сиденья AMG Performance с интегрированными в спинку подголовниками и еще более развитой боковой поддержкой.

E 63 4MATIC+ E 63 S 4MATIC+ Двигатель 4,0-литровый V8 с непосредственным впрыском и двумя турбонагнетателями Робочий объем, см. куб. 3982 Максимальная мощность 420 кВт (571 л.с.) 450 кВт (612 л.с.) Максимальный крутящий момент 750 Нм 850 Нм Коробка передач Роботизированная 9-скоростная AMG SPEEDSHIFT MCT 9G Увскорение 0-100 км/час (универсал) 3,5 с (3,6 с) 3,4 с (3,5 с) Максимальна скорость, (универсал) 250 км/час 300 км/час (290 км/час) Расход топлива в комбинированном цикле (универсал) 11,6 л/100 км (11,8 л/100 км)* 11,6 л/100 км (11,9 л/100 км)*

Смотрите также: Citroën показал новый С4 за две недели до премьеры