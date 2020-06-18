Привлекательный внешне, комфортный и технологичный внутри и хорошо управляемый и мощный в работе Е-класс теперь доступен в исполнении AMG.
Отечественный импортер и официальный представитель Mercedes-Benz в Украине сообщил о начале продаж обновленных седана и универсала Mercedes-AMG E 63 4MATIC+.
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С момента презентации в 1986 году легендарного "Молота", Mercedes-Benz Е-Class стал одной из ключевых моделей Mercedes-AMG. В последнем поколении динамика спортивных автомобилей из Аффальтербаха сочетается со значительно большим комфортом и дополняется большим обновлением дизайна.
Переднюю часть рестайлинговой модели отличает увеличенная решетка радиатора, выполненная в стиле AMG с двенадцатью вертикальными жалюзи и большим шевроном Mercedes в центре. Новые полностью светодиодные фары Multibeam LED, закругленный капот с "силовыми" выступлениями и расширенными на 27 миллиметров передние колесные арки создают совершенно новый, еще более динамичный внешний вид.
В задней части седана притягивают взгляд новые 2-секционные фонари, визуально связанные декоративной полосой хромированные молдинги. На универсале она продолжается до внешнего края фонарей.
Обновленный задний бампер подчеркивает ширину кузова, а также положительно влияет на аэродинамику. Его нижняя часть выполнена в глянцевом черном цвете и элегантно акцентирована декоративным элементом в цвете Silver Shadow, контурно подчеркивает насадки выхлопных труб.
Фото: новый Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ уже в Украине / Daimler
В списке цветов кузова появились новые: "графитовый серый металлик", "технологический серебристый металлик", а также "блестящий синий матовый". Последний ранее был доступен исключительно для суперкара AMG GT.
4-литровый мотор AMG V8 Biturbo в новой версии модели получил улучшенную систему воздушного охлаждения, за счет увеличенных воздухозаборников.
Интерьер также значительно обновился и сочетает в себе спортивную атмосферу с высококачественными материалами и характерными элементами AMG. Фоновое освещение салона с индивидуальными настройками поставляется в стандартной комплектации.
Фото: универсал Mercedes-AMG E 63 4MATIC+ / Daimler
Сиденья AMG, обитые кожей наппа, предлагают надежную боковую поддержку и высокий комфорт в дальних поездках, а также имеют специальную схему обивки и значок “AMG” на спинках передних кресел. Также можно заказать сиденья AMG Performance с интегрированными в спинку подголовниками и еще более развитой боковой поддержкой.
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E 63 4MATIC+
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E 63 S 4MATIC+
|Двигатель
|
4,0-литровый V8 с непосредственным впрыском и двумя турбонагнетателями
|
Робочий объем, см. куб.
|
3982
|
Максимальная мощность
|
420 кВт (571 л.с.)
|
450 кВт (612 л.с.)
|
Максимальный крутящий момент
|
750 Нм
|
850 Нм
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Коробка передач
|
Роботизированная 9-скоростная AMG SPEEDSHIFT MCT 9G
|
Увскорение 0-100 км/час (универсал)
|
3,5 с (3,6 с)
|
3,4 с (3,5 с)
|
Максимальна скорость, (универсал)
|
250 км/час
|
300 км/час (290 км/час)
|Расход топлива в комбинированном цикле (универсал)
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11,6 л/100 км (11,8 л/100 км)*
|
11,6 л/100 км (11,9 л/100 км)*
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