"Энергичный и энергетический" – так описывает новый кроссовер производитель.

Немецкая марка представила второе поколение кроссовера Mokka, который полностью изменился сам и изменит внешний вид всех автомобилей Opel.

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Mokka 2021 первым получил фирменную внешнюю черту, названную Opel Vizor. Производитель говорит, что все последующие модели будут иметь подобный вид. А самое важное, что выделяет Opel в новом кроссовере Mokka-e, следующее:

Чистая энергия: смелый вид, высокая посадка, электропривод без выбросов;

Энергетическая мощность: 100 кВт/136 л. с. и 260 Нм крутящего момента для удовольствия;

Сильное самовыражение: Mokka демонстрирует новое прогрессивное лицо марки с Opel Vizor

Полностью цифровой: чистый лаконичный интерьер с электронной панелью приборов и windows media;

Ярко уникален: первый в сегменте матричный свет IntelliLux LED без бликов;

Действительно усовершенствованный: адаптивный круиз-контроль с системами остановки и движения и системой помощи.

Несмотря на чуть большую колесную базу (+2 мм), новый Mokka на 12,5 см короче предшественника. При этом пространство в багажнике осталось таким же – 350 литров с креслами в обычном положении. Общая длина кроссовера составляет 4,15 метра, что делает его маневренным и обеспечивает более легкую парковку.

Электродвигатель обеспечивает мощность в 100 кВт (136 л. с.) и 260 Нм крутящего момента, доступных с первого дня после старта. Быстрые реакции, ловкость и динамика являются одними из выдающихся характеристик.

Кроссовер оснащается аккумулятором на 50 кВт/ч, который обеспечивает запас хода в 322 километра по методу измерения WLTP в обычном режиме, а в режиме “Эко” должен преодолевать еще большие расстояния (цифра не названа). Система быстрой зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт позволяет зарядить аккумулятор до 80% всего за 30 минут и является стандартным оборудованием.

Фото: Opel Mokka-e 2021 / Opel

Новый Opel Mokka-e поддерживает различные варианты зарядки, от однофазной до трехфазной на 11 кВт. На аккумулятор производитель дает восьмилетнюю гарантию.

Opel Mokka-e должен поступить в продажу в конце этого лета, хотя к большинству дилеров по всему миру доберется только в начале 2021-го. Вместе со стопроцентно электрическим Mokka-e будут также доступны Mokka с традиционными бензиновыми и дизельными ДВС. Цены будут объявлены дополнительно.

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