Ателье E.C.D. Automotive Design из штата Флорида, что в США, собирается выпустить интересный гибрид легендарного внедорожника Land Rover Defender и Tesla.

От американского электромобиля позаимствуют батарею на 100 киловатт-часов и один электромотор. Его расположат вдоль рамы. Он будет передавать момент на все 4 колеса через раздаточную коробку. Подробнее об этом – в программе "Авто24" на 24 канале.

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Запас хода составит 350 километров. Разгон до 100 километров в час будет занимать всего 5,5 секунд.



Land Rover Defender / Фото E.C.D. Automotive Design

Стоить такой Land Rover будет почти 200 тысяч долларов. Но клиентов ателье это не пугает. Они привыкли к дефендерам, которые компания оснащала мощными моторами V8 от General Motors.



Мощный мотор / Фото E.C.D. Automotive Design

Возвращение к электрической теме стало следствием роста интереса к электромобилям. Кроме того, сам Land Rover выпустил новую генерацию Defender. Теперь они не планируют выпускать полностью электрическую версию, а только гибрид. Его можно будет заряжать от розетки.



Электромобиль Land Rover / Фото E.C.D. Automotive Design



Салон автомобиля / Фото E.C.D. Automotive Design

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