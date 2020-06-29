Дружня до екології та гаманця власника газо-бензинова "Октавія" має бензобак, але йому відведена факультативна роль.

Нова Skoda Octavia G-Tec являє собою екологічну та економічну альтернативу дизельним та бензиновим автомобілям, а також “традиційним” гібридам та електрокарам. Джерелом енергії для неї слугує стиснутий природний газ – метан.

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З 2014 року, коли силова установка типу G-Tec вперше з’явилась на серійних моделях Skoda, вона зазнала значної модернізації. В останньому поколінні вона забезпечує роботу 1,5-літрового турбомотора, що розвиває 129 к.с., за допомогою двох джерел енергії: бензину з дев’ятилітрового баку та 17,33 кіло метану з трьох балонів.

Така схема живлення забезпечує зниження викидів вуглекислого газу на 25%, значного зменшення викидів оксиду азоту і відсутності частинок сажі у вихлопних газах.

Фото: Skoda Octavia G-Tec / Skoda

На повністю заправлених газових балонах Octavia G-Tec здатна проїхати близько 500 кілометрів, а 9 літрів бензину забузпечують додаткові 190 кілометрів, що в підсумку дає майже 700 кілометрів ходу на одному “заряді”.

Оновлена Skoda Octavia G-Tec буде доступна в кузовах хетчбек і універсал, а у продаж в Європі надійде у вересні.

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