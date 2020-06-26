Будь-який незакріплений предмет всередині автомобіля під час аварії, перетворюється на гарматне ядро.

Хто бездумно складає багаж чи покупки з магазину в салоні машини – наражає себе на небезпеку. Незакріплені та погано закріплені предмети в пасажирському відсіку можуть призвести до серйозних аварій.

Також цікаво: Bosch створила "янгола-хранителя" для мотоциклістів

Краш-тести ADAC показують різницю між наслідками аварії з закріпленими і незакріпленими предметами в салоні авто. В обох випадках для експериментів використовувався універсал Volkswagen Golf старшого покоління.



У першій змодельованій ситуації навантаження розподіляється нерівномірно, а елементи захисного навантаження, такі як захисна сітка або кришка багажного відділення – відсутні. У випадку зіткнення з автомобілем ззаду, за швидкості 45 км/год, незакріплені та неправильно закріплені предмети “вистрілюють” вперед, передні сидіння частково вириваються з кріплень, а водій і пасажир зазнають серйозних травм.

У другій ситуації відтворюється аварія з вантажем у салоні, закріпленим належним чином. В такому випадку речі, після удару, залишаються на своїх місцях, ні водій, ні пасажир не постраждали б від вантажу.

Поради ADAC щодо правильного завантаження салону:

Розміщуйте вантаж максимально рівномірно та фіксуйте його за допомогою сіток і ременів, що забезпечують блокування самовільного переміщення предметів;

За наявності, використовуйте багажну сітку;

Переконайтесь, що вантаж не виступає в передню частину салону;

Спинку заднього сидіння можна підтримувати діагонально закритими ременями, якщо там ніхто не сидить;

Не завжди доцільно складати заднє сидіння: воно також може служити захисною перегородкою;

Зверніть увагу на правильний розподіл ваги: ​​важкі предмети краще класни знизу, а легкі – зверху;

Не залишайте крихких предметів (кераміка, скляні пляшки тощо), адже у випадку аварії вони перетворяться на гострі скельця. Такі речі краще загорнути у ковдри і покласти за пасажирським сидінням у підніжжі;

Використовуйте наявні гачки та провушини для закріплення вантажу ремінцями і стяжками;

Ремінці мають бути натягнуті рівномірно та на високому рівні, інакше вантаж може ковзати;

Зберігайте ремінці для кріплення багажу “під рукою”;

Якщо можливо, вкрийте весь вантаж ковдрою та закріпіть по діагоналі за допомогою ремінців;

Дотримуйтесь технічних характеристик тиску в шинах і навантаження на вісь, відповідно до інструкції з експлуатації;

Негабаритні предмети можуть виступати за межі машини не більше, як на три метри та мати відповідне маркування;

Червоний попереджувальний індикатор є обов'язковим для їзди в нічний час.

Читайте також: Смартфони Apple тепер можуть відкривати автомобілі