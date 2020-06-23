Першою маркою, з якою співпрацюють гаджети власників, стала BMW.

На конференції розробників компанія Apple розповіла про оновлення для операційної системи iOS14, одне з котрих адресовано безпосередньо автомобілістам. Функція CarKey – це цифровий ключ та інструмент віддаленого управління окремими системами авто.

Читайте також: Tesla Model S стала першим серійним електрокаром з запасом ходу у 650 км

Нова функція реалізована через NFC-контакт: для розблокування замків досить буде просто піднести пристрій до автомобіля, як для безконтактної оплати карткою. Функціонал CarKey буде ширшим, ніж просто розблокування замків. Зокрема, заявлено, що у системи буде три рівні доступу: відкриття багажника, відкриття дверей і можливість запуску двигуна.

Для отримання прав доступу користувачу потрібно буде підтвердити свою особу за допомогою FaceID або TouchID. При цьому “цифровим ключем” можна буде ділитися, відправляючи його на інші пристрої.

Навіть якщо iPhone або Apple Watch розрядяться, функція CarKey продовжить працювати ще протягом п'яти годин.

Першим серійним автомобілем, що дозволяє використовувати CarKey, стане оновлена ​​BMW 5-ї серії. Правда, поки в Apple не позначили конкретних термінів: передбачається, що доступ до iOS14 користувачам відкриють у вересні цього року.

Дивітсья також: Медична капсула Median AMB для автомагістралей не боїться заторів