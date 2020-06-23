Первой маркой, с которой сотрудничают гаджеты владельцев, стала BMW.

На конференции разработчиков компания Apple рассказала об обновлении для операционной системы iOS14, одно из которых адресовано непосредственно автомобилистам. Функция CarKey – это цифровой ключ и инструмент удаленного управления отдельными системами авто.

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Новая функция реализована через NFC-контакты: для разблокировки замков достаточно будет просто поднести устройство к автомобилю, как для бесконтактной оплаты карточкой. Функционал CarKey будет шире, чем просто разблокировка замков. В частности, заявлено, что в системе будет три уровня доступа: открытие багажника, открытие дверей и возможность запуска двигателя.

Для получения прав доступа пользователю нужно будет подтвердить свою личность с помощью FaceID или TouchID. При этом "цифровым ключом" можно будет делиться, отправляя его на другие устройства.

Даже если iPhone или Apple Watch разрядятся, функция CarKey продолжит работать еще в течение пяти часов.

Первым серийным автомобилем, который позволяет использовать CarKey, станет обновленная BMW 5-й серии. Правда, пока в Apple не обозначили конкретных сроков: предполагается, что доступ к iOS14 пользователям откроют в сентябре этого года.

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