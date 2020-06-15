Спасательный шаттл движется не по дороге, а по барьерной ограде – бетонному отбойнику.

Самые тяжелые автомобильные аварии происходят на скоростных магистралях. И часто, эти же аварии вызывают пробки, из-за которых к месту ДТП не может добраться бригада скорой помощи. Проект Median AMB Expressway Ambulance System предлагает решение этой проблемы.

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Проект был создан группой независимых промышленных дизайнеров и еще в 2018 году получил престижную награду RedDot Concept Design Award, а к 2020 году идея развивалась и была обновлена.

Концепция Median AMB заключается в использовании бетонного “отбойника” в качестве “рельсов” для компактной медицинской капсулы. Такая кабинка на рельсовом ходу способна максимально быстро добраться до места происшествия, не рискуя застрять в пробке.

Предполагается, что медицинские капсулы базируются на обеих сторонах автомагистрали и могут выехать всего за три минуты, после вызова. Сигнал о ДТП поступает на ближайшую станцию, расположенную на автостраде. Медики забирают пострадавших, в капсуле доставляют их на дорожную станцию, где их прибытия уже ждет полноценный медицинский автомобиль, чтобы доставить их в ближайшую больницу.

Фото: магистральная медицинская капсула Median AMB Expressway Ambulance System / YankoDesign

Спасательная капсула движется в полностью автономном режиме. Она вмещает двух медиков и одного лежачего пациента. На борту почти нет медицинского оборудования, однако есть приборы для контроля давления, сердечной активности и набор препаратов и средств для неотложной помощи.

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