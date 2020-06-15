Рятувальний шаттл рухається не дорогою, а бар'єрною огорожею – бетонним відбійником.

Найважчі автомобільні аварії відбуваються на швидкісних магістралях. І часто, ці ж аварії спричиняють затори, через які до місця ДТП не може дістатись бригада швидкої допомоги. Проект Median AMB Expressway Ambulance System пропонує рішення цієї проблеми.

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Проект був створений групою незалежних промислових дизайнерів і ще у 2018 році отримав престижну нагороду RedDot Concept Design Award, а до 2020 року ідея розвивалась і була оновлена.

Концепція Median AMB полягає у використанні бетонного “відбійника” у якості “колії” для компактної медичної капсули. Така кабінка на рейковому ходу здатна максимально швидко дістатися до місця події, не ризикуючи застрягнути у заторі.

Передбачається, що медичні капсули базуються на обох боках автомагістралі і можуть виїхати усього за три хвилини, після виклику. Сигнал про ДТП надходить на найближчу станцію, розташовану на автостраді. Медики забирають постраждалих, у капсулі доправляють їх на дорожню станцію, де на їх прибуття вже чекає повноцінний медичний автомобіль, аби доправити їх до найближчої лікарні.

Фото: магістральна медична капсула Median AMB Expressway Ambulance System / YankoDesign

Рятувальна капсула рухається в повністю автономному режимі. Вона вміщує двох медиків та одного лежачого пацієнта. На борту майже немає медичного обладнання, однак є прилади для контролю тиску, серцевої активності та набір препаратів і засобів для невідкладної допомоги.

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