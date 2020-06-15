Канал ddKaba в Youtube продовжує серію краш-тестів. Блогери використовують спеціальну реактивну установку, яка розганяє автомобілі назустріч один одному, аби перевірити їх на міцність у лобовому зіткненні.

Lexus LS400 – один з перших автомобілів люксової японської марки, а Mercedes-Benz S-Клас у кузові W140 вважається еталонним автомобілем для свого часу та класу. У котрого з них міцніше залізо?

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Власники старих седанів Mercedes-Benz будуть задоволені результатом, оскільки у цьому двобої беззаперечну перемогу здобув S-Клас. Після лобового удару, у W140 відкриваються всі двері, лобове скло ціле, та й переміщуватись він може вільно.

У той же час Lexus, після зіткнення, втратив можливість пересуватись на своїх чотирьох, оскільки одне з коліс виявилось заблокованим в арці. Крім того, у японського седана порушилась геометрія кузову, через що передні дверцята машини не відчиняються. При ударі лобове скло LS400 розбилось.

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