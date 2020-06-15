Епічне ДТП у Сінгапурі ославило власників суперкарів на увесь світ.

Шанси на те, щоб зустріти на дорозі два майже ідентичних Lamborghini Aventador S, близькі до нуля, навіть у такому заможному місці, як Сінгапур. Але якщо вже таке трапляється, це має бути чимось феєричним.

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Сліпий випадок познайомив двох власників суперкарів із Сінгапуру минулими вихідними – інцидент трапився у неділю, 7 червня, коли один жовтий Aventador S різко загальмував на світлофорі і отримав удар в задню частину від іншого жовтого Aventador S.

Після аварії власники обох автомобілів швидко зняли з машин номерні знаки, однак пильні користувачі Мережі з групи SG Road Vigilante-SGRV у Facebook дістали додаткові відео-матеріали, на яких видно номер машини винуватця аварії та його некоректну поведінку на дорозі.



Судячи з кадрів, власник італійського суперкара свідомо порушував правила дорожнього руху, за що врешті і поплатився.

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